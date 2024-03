A 2024-es Ciszterencián is számos érdekes előadást hallhattak (volt "padkoptatóktól", vagy épp tanároktól) kik regisztráltak, színes szabadidős programokkal is készültek a szervezők, de kiállítás is nyílt az 1-es teremben. A nap folyamán egy emlékkönyv járt kézről-kézre, sőt még egyforma tarisznyát is kaptak a résztvevők.

A négy magyarországi ciszterci gimnázium (Pécs, Buda, Eger, Székesfehérvár) öregdiákjainak és tanárainak országos találkozója, a Ciszterencia az ország legnagyobb ciszterci öregdiák eseménye, melynek ezúttal Székesfehérvár adott otthont. Az alapötlet a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének (MCDSZ) jelenlegi elnökétől, Pólya Viktortól ered.

"Mindenkinek lehetősége nyílik szakmai beszélgetésre, nosztalgiázásra és lelki feltöltődésre." – ezt a könnyed, jól csengő invitálást persze rengeteg háttéregyeztetés, szervezés előzte meg. A fehérvári esemény főszervezője, Hegyi Laura (volt cisztercis diák) csapatával több hónapnyi megfeszített munkával hozta tető alá a sikeres Ciszterenciát: mintegy kétszázan töltötték együtt az egész napot.

Fotó: Fehér Gábor

Családias légkör

A házigazda Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója, Orosz Ágoston kezdte a megnyitók sorát. – A ciszterci oktatási stratégia alappillére, hogy az iskolákban folyó oktató-és nevelőmunka keresztény hittel átitatott, családias légkörben történjen. Ez az iskolán kívülről is visszaköszön: ezen a héten volt a szóbeli felvételi, s a gyerekeknél, arra a kérdésre, miért szeretnének ebbe az iskolába jönni, az első válaszok között szerepelt, hogy a jó közösség és a családias légkör miatt – mondta az igazgató.

Orosz Ágoston iskolaigazgató a megnyitón

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Hozzátette: – A másik alappillér, hogy ez ne csak az iskolán belül történjen meg, hanem az iskolák is kapcsolódjanak egymáshoz. Rengeteg olyan eseményünk van, ahol a nagycsaládot tudjuk egyesíteni. Fontos, hogy a ballagással ne szűnjön meg a gyerekek kapcsolata az oktatási intézménnyel. Működjenek az úgynevezett diákszövetségek, melyek visszahozzák a volt tanulókat. Így azok is találkozhatnak, kik elkerülték egymást az időben. Emiatt létrehoztak az iskolák egy nagy ernyőszervezetet, ami összefogja mind az öt iskolának a diákszövetségét – mondta beszédében az igazgató, majd a Jóisten áldását kérte az eseményre.

Speciális kötődés

Cser-Palkovics András polgármester vette át a szót, ki nem csupán városvezetői minőségében vett részt a Ciszterencián, hanem mint öregdiák is. Fehérvár polgármestere 1989-1993 között volt az iskola tanulója. Beszédébe természetes nosztalgia is keveredett, s felidézte, nemrég a családjával Pécsett tölthetett pár napot, ahol a "Nagy Lajos" előtt is sokszor elsétált. – Sajnos én már elég régóta nem járok ebbe az iskolába, ami akkor egy izgalmas történelmi időszak volt...Jártam állami, aztán egy rövid ideig önkormányzati, majd egy rendi iskolába. Ezután 98-ig Pécsen voltam egyetemista, és ott sok "nagylajosos" évfolyamtársam is lett. Rögtön kialakult közöttünk valamilyen speciális együttműködés, kapcsolat. Ma pedig már ez egy sokkal erősebb kapcsolatrendszer kell, hogy legyen, szerencsére az is – mondta.

Majd arra is kitért, a Ciszterencia is egy olyan lehetőség, mely révén a diákok, hálózatban maradva, egy életen keresztül egymást is támogathatják. Ciszteresnek lenni az értékekről és a lelkiségről is szól. Közös kapcsolódás egy meghatározó életkorban, és utána is: – A hagyomány nem önmagában a múltunkról szól, hanem nagyon is a jövőt építik, olyan értékek mellett, amit az itt lévőkkel közösen vallunk - zárta gondolatait.

Fotó: Fehér Gábor

Laudetur Iesus Christus!

Végül Spányi Antal megyés püspök lépett a mikrofon elé, ki ugyancsak köszöntötte a harmadik Ciszterencia résztvevőit. – Minden tiszteletünk a ciszterci öregdiák-szövetségé! Fontos, hogy ne csak az öregek jöjjenek össze nosztalgiázva, hogy ne csak fölemlegessék a régi emlékeket, hanem a fiatalok is fogjanak össze! Világos legyen előttük, hogy van küldetésük s feladatuk, melyet gyökerében az iskolából kaptak. Ezzel a világot kell mindannyiuknak jobbítani. Ez együtt jár a ciszter-diáksággal, a keresztény hitünkkel, nem egy opció, amit választani lehet – fejtette ki a főpásztor, majd arról is beszélt, olyan korban élünk, ahol az értékek elvesztek.

– Általános lett a Szentlélek elleni bűn. Önök mindannyian visszaemlékezhetnek a régi hittanórákra, tudják, hogy ez micsoda. A megismert igazság ellen való tusakodás, a hit igazságainak a tagadása. Ez pedig súlyos következményekkel jár. Pedig nekünk ezeréves gyökereink vannak: mi Szent István népe vagyunk, és úgy tekintünk magunkra, mint Mária országának a polgáraira. Nekünk van keresztény kultúránk, melyet őriznünk és képviselnünk kell! Tovább kell adnunk! - fogalmazott. A megyés püspök elmondta, azt gondolta a Ciszterencia létrejöttekor, hogy küldetése az, hogy akik itt együtt vannak, tudatosan vállalják ezt a keresztényi küldetést.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Majd hangsúlyozta: – A keresztény ember a világban, mint kovász kell, hogy jelen legyen, vagy mint világító jel, vagy mint só, ami a romlástól megóv. Kérem, ezt a küldetést vállalják mindannyian azokban az emberi kapcsolatokban, ahol az életük zajlik. Ott tegyenek tanúságot hitükről! Maradjanak hűek azokhoz a gyökerekhez, melyeket az iskola szellemisége, tanítása elültetett magukban! Ez a gyökér hajtson új termést...ez a tanúságtétel tegye jobbá a világot! Az Isten kegyelmével az ember mindenre képes – zárta köszöntőjét.

A beszédeket követő első előadást Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója tartotta Mi fán terem a mai gyermek? címmel.

Fotó: Fehér Gábor

Egy megjegyzés a végére