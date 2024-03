Az Albatrosz Repülő Egyesület tagjainak egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy óvják és ápolják Székesfehérvár patinás repülős hagyományait. A szervezet egyik szakosztálya, az Öreg Sasok olyan idős pilótákból, ejtőernyősökből és repülőbarátokból áll, akik az évtizedek múlásával, saját életükkel maguk is részévé váltak az aranybetűkkel lejegyzett történetnek, amely a jelen erőfeszítéseinek köszönhetően tovább íródik.

Sokan támogatják ezt a törekvést és csak ritkán ütköznek elutasításba, közönybe vagy rosszindulatba. Az Öreg Sasok egyik tagja, Brotesser Zoltán számolt be egy ilyen esetről, amelynek persze a repülős vonatkozástól függetlenül bármikor, bármelyikünk áldozatul eshet. Némi előzmény után ő jár el az egyik pilóta tagtárs érdekében, akit súlyos betegsége akadályoz abban, hogy saját érdekéért kellőképpen kiálljon. Egy svájci gyártmányú repülős karóráról van szó, amit egykor a Magyar Néphadsereg légierejében is rendszeresítettek.

Az alsó óra maradt meg, ilyen állapotba került a szerkezet a „javítás” után. Összehasonlításul felül egy másik, hasonló, ám nem eredeti Certina látható

Fotó: Brotesser Zoltán

– Már több éves a történet – mondta a FEOL-nak Brotesser Zoltán. – Egy körülbelül 7-800 ezer forint értékű Certina Argonaut kronográfot adtunk le az egyik budapesti műhelyben javításra. Bár ne tettük volna, mert a valaha patinás szerkezet többszöri ígérgetés ellenére sem készült el, és erre a remény is távolinak látszik. Egy hét, két hét, majd több hónap és év telt el, hallgattam a különböző kifogásokat arról, hogy az órás barátja szerez alkatrészt, majd megpróbálkozik ezzel aukción, a budaörsi piacon... Aztán nagy megdöbbenésemre kiderült, hogy az óra több alkatrésze „elkeveredett”, erről még egy, az illető budapesti órás által aláírt papír is a birtokomban van. Próbáltam elkérni a vásárlók könyvét. Válasz: neki ilyen nincs. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál megreklamáltam ezt. Válasz: majd az éves program keretében ellenőrzik, de aztán már annak eredményéről nem kaptam visszajelzést. Amikor igyekeztem azzal előmozdítani a megoldást, hogy magam találtam egy ilyen gyártmányú karórát, az órás mindkét esetben, az utolsó pillanatban elállt azok megvásárlásától. Rájöttem, igazán nem is akarja megoldani a problémát, mert többször tett gúnyos megjegyzéseket, például akkor is, amikor ott, a szeme láttára felhívtam a rendőrséget. Azután mutatott egy roncsot, mondta, ennyi maradt az órából. Ez a történtek nagyon rövidített változata.

Brotesser Zoltán aztán járt a rendőrségen, ahol segítőkészen fogadták, ám azt mondták, nem az ő asztalukra tartozik az ügy. Mutatja az utolsó hivatalos levelet, amit bejelentésére a Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya válaszolt.

„Bejelentésében panaszolt Barna László órás vállalkozót éves témavizsgálati programunk keretében, hatósági ellenőrzés során hivatalból fogjuk ellenőrizni. Amennyiben jogsértést tapasztalunk, úgy eljárunk a vállalkozóval szemben. Tájékoztatom, hogy írásbeli panaszt (email vagy tértivevényes postai levél útján) is tehet az eladó vállalkozás székhely címére vagy elektronikus levelező címére. Az eladó vállalkozásnak írásbeli panaszára 30 napon belül érdemben, írásban kell válaszolnia. Amennyiben választ 30 napon belül érdemben, írásban nem kapna, akkor abban az esetben kérelmét beadhatja kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi Hatóságunkhoz. Hatóságunk a nem megfelelő panaszkezelés, válaszadási kötelezettség elmulasztása miatt el tud járni a Társasággal szemben, viszont Fogyasztóvédelmi Hatóságunknak anyagi kártérítésre, igényérvényesítésre nincs hatásköre, így például a hibás termék cseréjére, javítására, pénzvisszafizetésére nem kötelezhetjük a vállalkozást. Tájékoztatom továbbá, hogy reklamációrendezéssel – javítási, cserélési, pénzvisszafizetési, kártalanítási igényével – jogainak peren kívül történő érvényesítése céljából írásbeli kérelemmel fordulhat a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez.”

Olvasónk ezt a papírt kapta az iparostól immár közel két évvel ezelőtt

Fotó: Brotesser Zoltán

Egyébként e testület eljárása ingyenes és célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez sem vezet eredményre, „a szerződések hibás teljesítéséből, illetve az abban foglaltak nem teljesítéséből, mint polgári jogügyletekből eredő esetleges kárigény érvényesítése, továbbá a szerződés érvénytelenítése bírósági úton, polgári peres (…) eljárás keretében történhet”. Azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogok érvényesítése bírósági útra tartozik.

A FEOL megpróbált kapcsolatba lépni Barna László órással, aki azonban nem ért rá válaszolni kérdéseinkre, de ennek az előzmények ismeretében nem is adtunk túl sok esélyt. Itt tart tehát a történet, amelynek további fejleményeire a későbbiekben még visszatérünk.