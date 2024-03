Gratulálok a díjadhoz! Azt hiszem, a szavazáskor a szakmai elismerésen túl, a közösség szeretete is megnyilvánult feléd.

– Köszönöm! És köszönöm minden munkatársamnak aki rám szavazott. Tényleg váratlanul ért az egész! Kedden, a napindító értekezleten tudtam meg hogy én kapom az idei elismerést, és itt adta át a díjat Nagy Zoltán Péter főszerkesztő, szóval még elég friss az élmény. Bár azt gondolom a közösségből sokan megérdemelték volna ezt a díjat, de a meglepetésen túl, tényleg nagyon jól esett a méltatás. Azt hiszem egyfajta tükör ez a munkámmal kapcsolatban, ami megerősít abban hogy jó az irány, amit kitűztem magam elé.

Nem riadsz meg a nagyobb lélegzetvételű feladatoktól sem, hiszen több komoly ügyben is Te tudósítottad a Hírlap olvasóit!

– Igen, élvezem a szakmai kihívást! Leginkább a közéleti újságírás az ami érdekel. Két nagyobb ügyem is volt az utóbbi időben amiről írtam, az egyik egy lakásépítéssel kapcsolatos csalás, aminek több károsultja is volt, és amivel kapcsolatban már a rendőrség is nyomoz. A másik pedig a hosszú ideje húzódó, 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet ügyeit taglaló visszatérő írásom. Egyébként azt hiszem ez a legfontosabb része a munkánknak, hogy akár nehéz ügyekben is, megpróbáljunk a magunk lehetőségeivel, a nyilvánossággal, segíteni az embereknek.

Otthon, vagy esetleg a szabadidődben ki tudod kapcsolni az újságírói énedet?

– Változó. Az első egy két évemben például még a céges telefonomat is vittem magammal nyaralni, és felvettem ha csörgött! Ma már ez változott egy kicsit, bár mind a mai napig igyekszem azonnal reagálni a megkeresésekre. Már nem vagyok talán annyira kontrollmániás, hogy mindenről tudni akarjak azonnal, de ha véletlenül valami miatt huzamosabb ideig nem vagyok a szerkesztőség légkörében, azt még mindig nehezen viselem.

És a végére hagytam a szíved egy fontos szegletét, az állatokat és főleg a kutyákat, aminek kapcsán te magad is gazdi vagy, illetve egy rovatot is vezetsz erre vonatkozóan.

– Igen, kettő törpetacskóm is van. A rovatot pedig néhány hete kezdtem el, ami állatmenhelyekkel karöltve próbál meg minél több embert megszólítani az örökbefogadással kapcsolatosan, és segíteni megtalálni a gazdikat a kutyusoknak. Nekem a kutyák nem csak háziállatok hanem társak is egyben. Természetesen nem vagyok úgynevezett önjelölt állatvédő, de megpróbálok segíteni a magam módján ezen a területen is!