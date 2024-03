A Deák Ferenc utcában egy nem mindennapi projektbe kezdtek, ami az arrajárók figyelmét is felkeltette. Az úttesten lévő csatornafedél - ugyan gondosan elkerítve a forgalom elől – résnyire elhúzva, a csatornából egy tömlő kúszik elő, amely az egyik terelőoszlophoz van ragasztószalagozva, ami valószínűleg a zajló munkálatok része. A tömlőből azonban hatalmas gőz fúj ki.

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A nem mindennapi látvány aggodalmat keltett bennünk és kíváncsiságunkat is felcsigázta, hiszen nem tudtuk mi történik a helyszínen. Az is felötlött bennünk, hogy valami gond van, amiről esetleg a munkálatokat folytató szolgáltató sem tud. Éppen ezért megkerestük a Fejérvíz Zrt.-t, hogy informáljuk a szolgáltatót, mit láttunk a városban. Megkeresésünkre azonnal meg is nyugtattak, hogy minden a tervek szerint zajlik, amivel találkoztunk nem más, mint egy munkafolyamat része. De hogy mi is történik a város ezen részének a csatornájában, azaz, hogy milyen munkálatok zajlanak, arról is kértünk egy kis felvilágosítást:

Mint a Fejérvíz Zrt.- től a Feol.hu megtudta, egy különleges technológiát alkalmaznak itt: a bontás nélküli csatornafelújítás, amelynek során nem szükséges felbontani az úttestet vagy a járdát, ezzel csökkentve a munkálatok alatt a közlekedés zavarását. Ez a modern eljárás különösen előnyös a városi környezetben, ahol minden munkanap komoly kihívást jelenthet a forgalom és a lakók életében.

A munkálatok február 26-án kezdődtek és várhatóan március közepéig tartanak. A tömlőző béleléses technológia lényege, hogy a meglévő, már nem vízzáró betoncsatornába egy új béléscsövet helyeznek, amely megerősíti és vízzáróvá teszi a régi vezetéket. Ez a technika nem csak gyorsabb és kevésbé zavaró, de hosszú távon is fenntarthatóbb megoldást kínál a város szennyvízelvezetési problémáira.

A Deák Ferenc utcai projekt kivitelezése fokozatosan halad, kezdve a Horvát I. utcától a Martinovics utcai kereszteződésig, majd a következő ütemben a szennyvízvezeték a Pirosalma utcáig és végül a Budai útig újítják fel. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy a lakosság nyugalmát és a város életének zavartalan folytatását tartják szem előtt, miközben a szükséges fejlesztéseket végzik.