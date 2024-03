Egy bodajki darts klub alapításának lehetőségeiről egyeztettek a polgármesteri hivatalban a héten. A városban van igény erre a sportra, olyannyira, hogy több magánháznál is mennek a partik.

Egy darts klub alapításának kezdeti lépéseit egyeztette a polgármester Ivanics Péterrel és Kiss Balázzsal.

–Nálunk volt már a városnapon is egy darts verseny, és már ott felmerült egy ilyen klub alapításának gondolata. Én két olyan helyszínről is tudok, ahol magánháznál kisebb összejöveteleket tartanak alkalmanként és játszanak ezzel a játékkal, űzik ezt a sportot. Már télen is akartunk egy darts versenyt, de az meghiúsult, viszont a városnap programjába idén is bekerül ez a viadal– mondta Wurczinger Lóránt polgármester.

Wurczinger Lóránt (b1) egyeztet a dartsklubbról Ivanics Péterrel és Kiss Balázzsal

A tervek között az szerepel, hogy úgy kéthetente jönnének össze a darts kedvelők, hogy gyakoroljanak, igazodva a művelődési ház nagytermében tartott rendezvényekhez.

–A városnap hatalmas tábláit már régen elkészítettük forgácslapból és geotextíliából. Ezek azóta is ki vannak függesztve a falakra. Amikor majd eljön a verseny ideje, ezeken lesznek azok az egészen jó minőségűnek mondható darts táblák, amit az önkormányzat szerzett be még a városnapi verseny idejére.