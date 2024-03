Az esemény, amelyet helyi kezdeményezésre a település önkormányzata álmodott meg, egy különleges napnak ígérkezik, ahol az itt élők egymás között adhatnak és kaphatnak - mindezt anélkül, hogy egyetlen bankót is megmozgatnának.

A Kultúrzsibi alapgondolata oly egyszerű, mégis forradalmi:

“Hagyd otthon a pénztárcádat, cserélj!" Bárkinek, aki részt vesz a csereberén, van valami értéke, ami más számára kincset érhet. Legyen az egy régi biciklilánc, egy üveg házi készítésű lekvár, vagy éppen egy kínált szolgáltatás, mint favágás, villanyszerelés, javítás, kertásás, gyermekfelügyelet… itt minden érték megtalálja a helyét, ki mit tud kínálni: Valódi KGST piac!

Ez a nap azonban nem csupán az értékek cseréjéről szól; itt az emberek közötti kapcsolatok is előtérbe kerülnek, hiszen a tranzakció már jellegénél fogva sem zajlódhat le egy percen belül, mint amikor lehúzzuk a kártyánkat a bankterminálon. Egy olyan világban, ahol a “pénz beszél”, a Kultúrzsibi lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük: vannak más módok is az értékek átadására, miközben egymáshoz is közelebb kerülhetünk.

Azok, akik részt szeretnének venni ezen az izgalmas napon, Gombaszögi-Szalai Tímeánál jelentkezhetnek a helyfoglalásra, amelyet legkésőbb március 18-ig tehetnek meg.