A Braille-írás egy speciális ábécé, melyet a francia Louis Braille alkotott meg 1821-ben a vak emberek számára. A módszer segítségével a született vakok is megtanulhatják az írást és az olvasást. A technika alapjául egy olyan kommunikációs módszer szolgál, melyet Napóleon igényére szerettek volna megalkotni, nevezetesen, hogy a katonák sötétben, csendben is tudjanak kommunikálni egymással. Az úgynevezett éjszakai írás módszerét végül nem alkalmazta a hadsereg, mert bonyolult volt a katonák számára. Azonban a párizsi Vakok Intézetében az akkor mindössze 12 éves Louis Braille közreműködésével kifejlesztették a ma is működő technikát.



A Budai úti Tagkönyvtárban a LÁRKE – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete – mutatja be a Braille-írást és olvasását. Az érdekes tájékoztatót követően lehetőség lesz a módszer gyakorlati megtapasztalására, a Braille ABC, írógép, tábla, jelgyakorló és egyéb segítő eszközök megismerésére és kipróbálására. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!