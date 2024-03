– Mindjárt az elején a Szedtevette zenekar csapott a húrok közé, és egy játékkal indítottak, amelyet mezőföldi ugrós táncok követtek – számolt be lapunknak az estéről Kiss Péter, az Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, önkormányzati képviselő. – Most sem maradhatott el a kedvelt seprűs játék, és a daltanulás sem. Juhász Zsófia és társai a táncházat szatmári táncokkal zárták, a táncházi fináléra már a felnőttek is bemerészkedtek. A gyerekek örömére idén is rendeztek tojásvadászatot. A szervezők a művelődési ház mögötti ligetben csaknem 500 csokitojást rejtettek el, melyeket aztán néhány perc leforgása alatt meg is találtak a lányok, fiúk. Mindenkinek jutott bőven a finomságból. A kézműves asztaloknál húsvéti üdvözlőlap készült Ádámné Németh Zsuzsanna és Sipos Katalin vezényletével, aki pedig megéhezett a tánc közben, finom kalácsot, kuglófot kóstolhatott Berta Józsefné és Kiss Károlyné, valamint pár szülő szorgos kezeinek köszönhetően. – Legközelebb április 30-án délután találkozunk a tájháznál a hagyományos májusfaállításon, ahol a talpalávalót a Tilinkó zenekar húzza majd. A húsvéti barkás táncházat a Csoóri Sándor Alap támogatta – tette hozzá Kiss Péter.