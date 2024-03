Így sokan láthatták azt a munkafolyamatot is, amiben megmetszették és kivágták a Városgondnokság szakemberei a korhadt fákat a Zichy liget területén. Azokat a növényeket, melyek egy része már kiszáradt és szélben folyamatosan törnek le az ágai, ami sérülést és anyagi kárt is okozhat. Több olyan beavatkozást is végeznek amik azokat a fákat érintik, melyeknek a törzse és a vastag vázágai korhadtak, balesetveszélyesek és épületeket, autókat is veszélyeztetnek.