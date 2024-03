A részletekre Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. A város honlapján egy menetrendi tervező is segíti az utazókat, hogy saját úti céljaikhoz a legoptimálisabb járatpárosításokat kikeressék és összeállítsák. - olvasható az ÖKK közleményében.

„Jövő kedden startol a menetrendi bővítés első üteme, vele új járatok és korábbi vonalak módosítása is! Kérem, hogy fokozott figyelemmel tervezzék az utazásaikat, az első hetekben biztosan szükség lesz egy kis megszokásra, míg az újdonságok a rutin részei lesznek." - írja a polgármester posztjában.

"Az Alba Ipari Zónát és az Alba Arénát több mint féltucat járat fogja kiszolgálni, az Ipari Zóna újabb területei is elérhetőek lesznek busszal.

Fontos, hogy sok járatot módosítottunk, összekapcsoltunk vagy bővítettünk azért, hogy a Kórház minél több városrészből átszállás nélkül legyen elérhető.

Új késő esti, éjféli járatok indulnak a Belváros felől minden városrész felé, ezzel könnyebb lesz hazajutni a késő esti programok után.

Április 1-jével életbe lép a 65 éven aluli nyugdíjasok számára bevezetett kedvezményrendszer is. Papíralapon 340 forint, online 280 forint lesz számukra a havibérlet ára, hasonlóan a diákbérletekhez.

Összesen mintegy 300 millió forintot költünk a mostani menetrendbővítésre, amivel 280 ezer kilométerrel nő a helyi, éves hálózati teljesítmény.

Kérem, hogy főleg idősebb, internetet nem használó polgáraink számára nyújtsanak segítséget azzal, hogy felhívják figyelmüket a menetrendi változásokra, vagy akár azzal, hogy az online utazástervező használatával megtervezik számukra a szükséges utazásokat."