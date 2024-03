Alma másfél éves lehet, egy kissé félénk leányzó, aki más kutyák társaságát azonban nagyon élvezi. Kistestű és már nem is nő. Ő is a ’hetvenkettek’ egyike, akit még Pusztavámról mentettek ki az állatvédők. Kedves, de azért még bőven van mit tanulnia. Családi kutyának ideális választás.

Alma

Forrás: ASKA

Betti egy német juhász lányka és 2022 november végén született. Okos, kedves és jó lelkű. Nehezen viseli azonban a bezártságot, így egy olyan otthonra lenne szüksége ahol szabadon szaladgálhat és élvezheti a kert örömeit. Mára már egész jól el van más kutyákkal is.

Betti

Forrás: ASKA



Füge egy apró termetű keverék szuka és a becslés szerint 2021 novemberében született. Bújós, kedves és csendes. Egy igazi főnyeremény, akit bátran más kutyák mellé is ajánlanak. Lakásban és a kertben is megtalálja a helyét. Jelleméből adódóan akár kezdő kutyásoknak is jó lehet.

Füge

Forrás: ASKA



Casper feltehetően 2021 év elején született, ivartalanított kan. Zord nézése megtévesztő, az álca mögött egy szelíd, kedves és bújós jószág lapul. Közepes termetű, de nagyon aktív és mozgékony. Pórázon ügyesen sétál és más kutyákkal is jól kijön. Tanulékony, de foglalkozni kell vele. Olyan hely lenne számára az ideális, ahol van kert és szabadon játszhat.

Casper

Forrás: ASKA



Végül pedig Cimbora, aki egy három és fél éves ivartalanított bull típusú legény. Hiába a külső, belül egy gyerek, aki játékos, bújós és szeretetéhes. Imádja az ember közelségét és a véget nem érő simogatást. Erős, jó kiállású kutya. Egy igazi felfedező. Pórázon ügyes, de csakúgy, mint a legtöbb kutyának, a kutyasuli ajánlott, fajtájából adódóan neki ’kötelező’.

Cimbora

Forrás: ASKA

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.