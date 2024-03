Március 12-én, délelőtt nyitotta meg az idei állásbörzét Mezei Miklós, a Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az esemény a K épület alsó szintjén kezdődött.

–Nagyon bízom abban, hogy összejön a klasszikus kereslet-kínálat az állásbörzén. Büszkék lehetünk arra a kapcsolatra, ami az elmúlt években kialakult a város és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, illetve az itt működött cégek, vállalatok között, és láthatjuk, hogy milyen ütemben, milyen gyorsan fejlődik a város ipara–mondta Mészáros Attila alpolgármester.

– Ez egy különleges lehetőség, hogy egy helyen, koncentráltan meg lehet nézni, hogy milyen munkára van piaci kínálat, hova lehetne elmenni dolgozni, gyakorlatot végezni és hogy milyenek is ezek a mai fiatalok? A Z generáció, amely itt van most az egyetemen, egészen más, hiszen szembesültünk azzal, hogy mennyire másképp kell őket tanítani, mint mondjuk a korábbi generációkat, mennyire más módszerekkel lehet elérni velük eredményeket. Ugyanígy van a munkaerőpiacon is és azt olvastam, hogy jövőre, vagyis 2025-ben ez a generáció, vagyis a digitális bennszülöttek teszik majd ki a dolgozók 25 százalékát, miközben mi már várjuk az alfákat az egyetemen–mondta Pogátsnik Mónika, az intézmény oktatási dékán helyettese.