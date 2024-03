Ahogy az idei útvonal bejelentésekor kiderült, a május 11-én sorra kerülő 4. etap érinti Fejér vármegyét, azon belül is hét településen halad majd át a legnagyobb hazai kerékpáros körverseny nemzetközi mezőnye. Érintett Bicske, Felcsút, Alcsútdoboz, Etyek, Gyúró, Tordas és Martonvásár. A hírt az érintett települések örömmel fogadták és már készülnek arra, milyen módon fogadják majd a kerékpárosokat. Az Etyek Veled Kerek elnevezésű Turisztikai tájékoztató központ hangolásképpen a napokban tette közzé azt a kisfilmet, amely a Tour de Hongrie szakaszainak útvonalát mutatja be és amiben a sváb települést is kiemelik.

Gyúró is örömmel vette, hogy benne van az útvonalban, bár itt némi programmódosítást is eszközölniük kell emiatt. „Településvezetőként örömmel értesültem arról, hogy 2024. május 11-én a Tour de Hongrie 45. Magyar Kerékpáros Körverseny 4. szakaszában településünkön is áthalad a rangos nemzetközi mezőny. Egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen így, az erre a napra tervezett helyi kerékpáros versenyünket, a XIII. BringaGyúrót nem fogjuk tudni ekkor megtartani” – olvasható a polgármester, Horváth Gyula bejegyzése a község közösségi oldalán, aki ugyanebben a posztjában arról tájékoztatja a BringaGyúró iránt érdeklődőket, hogy a kerékpáros ügyességi és tájékozódási verseny új időpontja szeptember 14. lesz.

Ugyanakkor a Tour de Hongrie gyúrói szakaszára szurkolótábort szervez a helyi önkormányzat, amely szeretné a település a verseny által érintett útvonalának - Bicskei-Kossuth-Rákóczi-Petőfi utcák - egy-egy szakaszát feldíszíteni, illetve egy biciklis sorfalat is felállítani, melyhez várják majd a jelentkezőket.