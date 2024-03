A több évtizedes múltra visszatekintő programon is természetesen az ismeretszerzésé a főszerep, ám ezt ilyenkor kötetlenebb hangulatban, játékos, de legalábbis a tanórákhoz képest lazább keretek között tehetik meg a diákok. Az ötödik és a hatodik osztályosok a könyvtárban kezdték a napot, ahol hasznos és vélhetőleg új információkat szereztek a könyvekről, illetve az internethasználat veszélyeiről. Az iskolában maradtak között a felsőbb évfolyamokon a kedvenc kísérleteiket mutatták be a vállalkozó diákok. A nap folyamán friss gyümölcsleveket is készíthettek és kóstolhattak, délután pedig az udvaron felállított ugrálóvárban élhették ki a mozgásvágyukat a fiatalok. Hétfőn nyíltak meg az alsós osztályok kiállításai is, amelyeket tematikusan készítettek el: volt többek között mackóbarlang, sárkányvár, retro terem és cirkusz is.

A tavaszi szünet előtti három nap programjait felsorolni lehetetlenség, de az iskola pedagógusai igyekeztek a diákok kéréseinek figyelembevételével összeállítani a kínálatot, amelyek között szerepelnek sport-, és közismereti vetélkedők, játékok, kerékpártúra, de nem marad el az osztályok kulturális bemutatója sem. – Szerencsére nagyon kreatívak a kollégáim, így évről évre sikerül mindig valami mást, egy kicsit újat kitalálni. Idén a retro kiállítás még a szülőket is olyan mértékben megmozgatta, hogy több teremre való tárgy jött össze. Nyilván a cél ezeken a napokon is a tanulás, de egészen más, ha mondjuk egy kísérletet az osztálytársuktól látnak a diákok, mint egy megszokott tanóra keretein belül – mondta Bottka Rózsa, igazgató, aki szerint az egyik legjobban várt program a tanár-diák tollasforgó lesz. Erre a versenyre a diákok hívták ki a tanárokat. Az igazgatónő azt is hozzátette, folyamatban van a drótkötélpálya telepítése, amire a Millió lépés az iskoládért pályázaton nyertek egymillió forintot és amelynek avatását a szünet utánra tervezik.