Szombaton délelőtt a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai kitelepültek a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába, hogy egészen kora délutánig fogadják az ingyenes szűrővizsgálatokra érkezőket. A szakemberek ezúttal is EKG és kardiológiai vizsgálatra, általános állapotfelmérésre, boka-kar index meghatározásra, továbbá dietetikai tanácsadásra és csontsűrűség-mérésre várták az érdeklődőket, de újdonságként kétféle pszichológiai tesztet is hoztak a szűrőnapra.

„Egészség csak egy van, éppen ezért fontos a prevenció. Képviselőként örülök, hogy az én városrészemben van most ez a lehetőség.” – fogalmazott Kovács Zsoltné, a városrész önkormányzati képviselője, a rendezvény védnöke. A képviselő szerint azért is jó lehetőség ez a szűrőnap, hiszen egyes vizsgálatokhoz a hétköznapokban nem lehet ilyen gyorsan hozzájutni, itt viszont egy helyszínen elérhetik őket az érdeklődők. Hozzátette: nagy öröm, hogy ősszel a körzet egy másik részén, a Szedreskerti lakónegyedben is lesz Egészségnap.

Keresztury Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője fontosnak tartja, hogy a résztvevők akár rögtön a helyszínen, szakorvosoktól kaphatnak tanácsokat a szűrések eredményeire vonatkozóan. A szűrőnap egyik nagy előnye ugyanis, hogy akinél elváltozást, eltérő eredményeket kapnak, azonnal tovább tudják irányítani a megfelelő szakorvoshoz vagy a háziorvoshoz. A szakmai vezető szerint ezen a szombaton is közel 100 résztvevőre számítottak az Egészségnapon. - írja az ÖKK közleményében.