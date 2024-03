"Tagadhatatlanul itt a tavasz, rügyeznek a fák, kibújtak a krókuszok, és a természet ébredésével együtt pillanatokon belül kopog az ajtónkon a húsvét". A NAVNYOSZ Fejér vármegyei Adóügyi Nyugdíjas Klub ezen gondolatokkal nyitotta meg a március 20-án tartott ülését, melynek fő témája a húsvétra való felkészülés volt. A téma keretében szó esett a nagycsütörtök, a nagypéntek, a nagyszombat, illetve a húsvét vasárnaphoz kapcsolódó szokásokról is, tudtuk meg a vezetőtől.

Fotó: Fekete Lászlóné

- A húsvét egyik elengedhetetlen feltétele a locsolkodás során a férfiaknak adott hímes tojás. De azt már kevésbé tudjuk, hogy melyik díszítés, mit árul el arról a személyről, aki adja. Például a piros-kék hímes tojást adónak nagyon fontosak az ünnepek. Aki csokitojást ad, az "expressz" megoldás híve….Aki közel áll a szívéhez, annak valami különleges csokitojást tartogat. Ha nagyon nem…akkor lehet, hogy bevonómasszás tojást kap. A műanyag tojásos megoldás, hasonló a csokitojáshoz. Ő az egészséges életmód híve, aki úgy gondolja, hogy a csokitojás hízlal, a tojásdísz viszont egy szép emlék lehet. Azonban aki csipketojással, vagy horgolt tojással várja a locsolókat, az hagyománytisztelő, biztos, hogy nyugdíjas hölgy - fejtette ki az ülés első felében elhangzottakat Fekete Lászlóné.

Fotó: Fekete Lászlóné

A klub tagjai locsolóversekkel is készültek, s különösen a férfiak által elmondott versek, csaltak mosolyt az arcokra. - Valamennyi verselőnek kis ajándékkal kedveskedtünk. Ne feledjük azonban, hogy a húsvét nem csupán a csendes elmélkedés, a böjt és a bűnbánat ideje, hanem a megújulásé, a reményé és az örömé is. Ezért engedjük be a feltámadás, a remény és a tavasz örömét az életünkbe - magyarázta a klubvezető.

Ennek reményében kívántak egymásnak áldott húsvéti ünnepeket. Jó hangulatban – terített, ünnepi asztalok mellett – zárták a délutánt.