A nagyteremben a helyi civil szervezetek vezetői, az egyházak képviselői, intézményvezetői, képviselői és más meghívottak előtt mondta el ünnepi beszédét Turi Balázs polgármester, aki személyes, gyermekkori élményeinek felsorolásával kezdte mondanivalóját.

–Már gyermekkoromban beszívtam magamba azt a különleges, semmihez nem fogható érzést, amit igazán csak egy csernyei érezhet. Akkor el sem hittem volna, hogy egyszer majd édesanyám szülőfalujának polgármestere lehetek, hogy egy ilyen ünnepen itt állhatok, ennél a pulpitusnál. Nem minden úgy van, az életben, ahogy az ember elsőre gondolja, ahogy eltervezi, de hiszem, hogy végülis mindenkinek a saját kezében van a sorsa és, hogy a Jóisten segítségével el tudja érni a céljait– fogalmazott Turi Balázs.

A polgármester arról is beszélt, hogy március 7-én, napra pontosan 300 évvel ezelőtt született az első hivatalos, pecsétes okirat, melynek megjelenésétől számítják Bakonycsernye újratelepítését, születésnapját.

–Persze előtte is volt itt élet, ám a török idők alatt kihalt a település. Az újratelepítés reményében érkeztek a mai Szlovákia területéről, Nyitra vármegyéből szlovák nyelvű telepesek, akik szorgos munkájukkal azonnal megkezdték a berendezkedést. Nekünk, az akkori telepesek leszármazottainak, kötelességünk, hogy ne feledkezzünk meg róluk, hogy kifejezzük a hálánkat mindazon ember irányába, aki a 300 év alatt szebbé, jobbá formálta ezt a települést–mondta a polgármester, ünnepi beszédében.

A település születésnapja egyben egy megnyitója a jubileumi emlékévnek. Ennek részleteiről is kérdeztük a nagyközség vezetőjét.

–Több programunk is lesz, ezek közül kiemelném a nagy, központi eseményt, ami május 10-12-én lesz. Ezen a hosszú hétvégén lesznek kulturális események, felvonulnak a színpadra pop együttesek is, de a nyitónapján, pénteken, díjakat, települési kitüntetéseket fogunk átadni, emellett lesz például fotókiállítás is. Szombaton délelőtt egy majálisi hangulattal várjuk a lakosságot, de érkeznek Erdélyből és a Vajdaságból is néptáncosok, és így a három település táncosai is adnak majd műsort. Vasárnap pedig ökumenikus istentisztelet lesz és még aznap egy nagy zenekart is várunk, hogy élő koncertet adjon. Összefoglalva, erre a hosszú hétvégére szinte egybegyúrtuk a falunapot és a majálist.

Az év folyamán, előre egyeztetett ütemben más programok is lesznek, melyeknek megszervezését elsősorban a civil szervezetek vállalták magukra. Ezeket kifejezetten ebből a célból összehívott civil fórumokon egyeztették az elmúlt időszakban és a születésnapi ünnepséget követő órákban is.

Persze születésnapi torta is volt, melynek elfogyasztását követően egy csoportkép is készült, majd a friss fotó, az aznapi Fejér Megyei Hírlap, és néhány jelképes tárgy bekerült egy előre elkészített időkapszulába, melyet a zászlótartó rudak alatt helyeztek el. Az időkapszula nem csak a polgármesteri hivatal épülete miatt került éppen oda, ahova. Ezen a területen alakítják ki a közeljövőben a nagyközség új főterét, ahol a leendő egészségház is állni fog.