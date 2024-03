Hosszú évek óta rendeznek borversenyt Iszkaszentgyörgyön, ahol idén első alkalommal gondoltak arra, hogy a borászokat rendszeresen elkísérő hölgyek – akik sosem érkeznek üres kézzel, hisz mindig sütnek pogácsát – is versenyezhessenek. Nosza hát, mérettessenek meg a pogácsák is! Így történt, hogy a 23 bor mellé 9 pogácsa is érkezett, közöttük snidlinges, túrós, kacsazsíros és tökmaglisztből sütött is akadt.

A borászok többsége évek óta részt vesz a versenyen, a többségnek Somosmálban van szőlője, de olyanok is akadtak, akik inkább vásárolják a borhoz a gyümölcsöt. – Nincs ezzel semmi probléma, hiszen a borászati és a pincemunka ebben az esetben ugyanúgy benne van a borkészítésben – mondta a verseny végén Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközségének – és jelen esetben a borverseny zsűrijének – elnöke, aki azt is mindjárt hozzátette, nem volt egyszerű a tavalyi év, ami a borokon is érződik. A hirtelen jött tavaszi felmelegedés után érkező lehűlés miatt megfáztak, megfagytak a szőlők, amit peronoszpóra vész követett, majd sok fajtánál a lisztharmat is megjelent, illetve a csapadékos nyár miatt akár rothadás is bekövetkezhetett. Úgy tűnik azonban, hogy az iszkai szőlőhegyen a gazdák többsége meg tudta őrizni a szőlőjét – állapította meg az elnök.

Kilenc pogácsa érkezett az első pogácsasütő versenyre

Fotó: Borsányi Bea/ Fejér Megyei Hírlap

A felvonultatott 23 bor között 13 fehér, 2 rozé és 8 vörös került a bírák poharába, akik a bírálatot követően 2 bronz, 8 ezüst és 6 aranyérmet ítéltek oda. Ahogy azt Varga Máté kiemelte, a mezőny „szétszakadt”, az okleveles borokkal komolyabb gondok is akadtak, ugyanakkor az érmes tételek nagyon is rendben voltak és akadtak kiemelkedő borok is. – A mezőny több mint fele érmet érdemelt, jól elkészített, fajtajelleges borokkal találkoztunk, amelyek közül több akár egy borvidéki versenyen is megállná a helyét – foglalta össze.

Fajtájukat tekintve is széles volt a mezőny, az olaszrizlingtől kezdve a muskotályon át az ezerjóig több fajta is megjelent a fehérek között, míg a vöröseknél volt pl. merlot és otelló is. Utóbbi ráadásul egy jól elkészített bor volt – tette hozzá a móri borász.

Az eredmények kihirdetését követően az este beszélgetéssel, zenével és tánccal folytatódott.