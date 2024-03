– Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt évtizedek fejlődésében és sikereiben elévülhetetlen érdemei vannak a női dolgozóinknak, hiszen a nemzetközi szinten is elismert VIDEOTON 57 százaléka hölgy. Ezért elsősorban őket szeretnénk köszönteni a mai napon, ugyanakkor idénre kibővítettük a rendezvényünket és meghívtuk a városban működő jelentős szociális, egészségügyi és oktatási intézmények munkatársait, illetve a székesfehérvári és a VIDEOTON Ipari Parkban működő nagyobb partnercégeink képviselőit is. Így a gála már nemcsak VIDEOTON-os, hanem székesfehérvári esemény is egyben. Örülünk, hogy együtt, közösen kapcsolódhatnak ki a hölgyek, akik színvonalas produkciókat láthatnak az esete folyamán, miközben élvezhetik egymást társaságát is – mondta a rendezvényt megelőzően a FEOL megkeresésére Ódry Anna, a vállalatcsoport pr és marketing igazgatója.