Nemrég elkészült az iváncsai sportcsarnok koncepcióterve. Kezdjük az elején: milyen igények hívták életre a csarnoképítés ötletét?

Ez egy hosszú távú fejlesztési terv, amit a település fejlesztése érdekében hoztunk meg a testület egyes tagjaival. Ez nemcsak egy sportcsarnokról szólna, hanem több olyan elem lenne benne, ami a lakosaink szabadidős tevékenységét támogatná: egy kisebb és egy nagyobb futókör, két élőfüves focipálya – egy kisebb és egy nagyobb –, valamint az ominózus sportcsarnok. Az egyik, amiért azt gondoltuk, hogy a csarnok jó lenne Iváncsának, az az, hogy az általános iskolánk sportiskola. Emellett a labdarúgó egyesületünk is nagy számban foglalkozik utánpótlás labdarúgókkal, hiszen körzetközpont vagyunk most már néhány éve, ami azt jelenti, hogy azon túl, hogy Iváncsán több mint százötven utánpótlás labdarúgó van, több olyan tornának otthont ad a település, ami akár a Bozsik-programhoz, akár más sporteseményekhez kapcsolódik. Emellett szeretnénk kulturális események megrendezésére is hasznosítani a létesítményt. Van ugyan egy faluházunk, de már több rendezvény bizonyította, hogy azt kinőtte a település.

Ahogy említette, ez egy hosszútávú projekt. Mit lehet most tudni: hol, milyen területen kaphat helyet a létesítmény?

Azt tudni kell, hogy az elején voltak a település képviselő-testületében viták a helyszínt illetően, de végeredményben a vármegyei közgyűlés által biztosított forrásból meg tudtuk vásárolni a település központjában azt a kéthektáros területet, ahova elképzeltük ezt a szabadidős központot. Ez a terület az uszoda és a nagy méretű műfüves pálya mellett van, illetve a területtől száz méterre van a sportegyesület központja, az iskola és körülbelül kétszáz méterre az önkormányzat, szóval tényleg a település központjában helyezkedik el.

Kulturális és sporteseményeknek egyaránt otthont adhat a tervezett csarnok

Fotó: Molnár Tibor

Mely sportágaknak és milyen jellegű rendezvényeknek adhat otthont az épület, a terület?

A koncepcióterveken úgy van kialakítva az épület belső elrendezése, hogy teljes értékű kézilabdapálya, kosárlabdapálya és röplabdapálya is kialakítható, valamint lehetőség van bankett elrendezésre színpaddal, székekkel. Helyet kapna még egy nagyjából száz négyzetméteres terem, ami szintén ezeket a rendezvényeket szolgálná, akár büfé, akár backstage jelleggel, de kisebb csoportos rendezvényeknek, civil szervezeteknek is helyet tudna adni. A tervek szerint lenne az épületben egy kávézó is, ami egy külső parkra nyílna. Emellett rengeteg parkoló is készül, meg lesz benne minden, ami szükséges egy ilyen létesítményhez.

Azt gondolom, egy nagyon komplex és sok lehetőséget tartogató épületről beszélhetünk.

Volt egy másik gondolatunk is: Iváncsán egyazon épületben helyezkedik el a faluházunk és az óvodánk. Ez úgy néz ki, hogy az alsó szinten teljes mértékben óvoda van, a felső szinten az épület egyik része óvoda, a másik része faluház. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a településen a gyermeklétszám. Ha hosszú évek múlva is folytatódik ez a tendencia, és bővítenünk kell az óvodát, akkor azt csak faluház felé tehetjük meg. Ha lenne egy másik sport- és kulturális intézményünk – jelen esetben ez a csarnok –, akkor megtehetnénk azt is, hogy a faluházat teljes egészében óvodává alakítanánk át. Ez tényleg egy nagyon-nagyon hosszútávú terv, lehet, hogy húsz év múlva valósulna meg, de megadjuk rá a lehetőséget.

Egy-egy sportcsarnok, intézmény építése kapcsán mindig fontos szempont a későbbiekben felmerülő fenntartási és üzemeltetési költség. A falu költségvetésébe ez belekalkulálható?

A település mellett elindult ipari fejlesztésekkel, ha nem is látjuk még, hogy milyen jellegű bevételt fognak adni a településnek, azt gondolom, hogy igen. Jelenleg még csak a koncepciótervnél tartunk, így egyelőre nem látjuk azokat a számításokat, hogy milyen költséggel járna a fenntartás. Az biztos, hogy mindenképpen úgy szeretnénk megoldani, hogy amennyire lehet, önfenntartó legyen, és minél több megújuló energiát is szeretnénk hasznosítani, hogy kevesebb legyen az energiafelhasználásunk.

A koncepciótervben helyet kapott egy parkra nyíló kávézó kialakítása

Fotó: Molnár Tibor

Mivel a település központjában kap majd helyet a csarnok, felmerül a zajvédelem kérdése, hiszen a közvetlen környéken családok laknak.

Ez mindig kardinális kérdés volt. A sportcsarnokról még nem kellett szavaznia a testületnek, eddig a területvásárlásról született döntés. Akik ezt nem támogatták, a környező lakókra hivatkozva nem szavazták meg a vásárlást, merthogy vannak, akiket már most is zavar a településközpont zaja. Ezt többször elmondtam én is, és a testület többi tagja is úgy gondolja, hogy akkor fogjuk tudni megépíteni ezt a komplexumot a szabadidős külső részekkel, ha a tervek alátámasztják azt, hogy megfelelő zajvédelmet tudunk biztosítani. Mindenképpen úgy szeretnénk megoldani, hogy a környező lakókat legkevésbé zavarja az intézmény.

Fontos hangsúlyozni, hogy kis lépésekben halad a projekt. Lehet bármi konkrétumról beszélni annak kapcsán, hogy mikorra válhatnak a tervek és az elképzelések valósággá?

Azt gondolom, hogy ez mindenképpen már a következő önkormányzati ciklus része lesz. Egy ilyen intézménynek a végleges kiviteli tervei nem kevés összegbe kerülnek. Maga az épület is kétezer-ötszáz négyzetméter, a jelenlegi építőanyag árakkal számolva is szerintem bátran mondhatjuk, hogy ez egy több milliárdos beruházás. Ha a következő testület majd úgy határoz, akkor elindítjuk a tervezési és a közművesítési folyamatot. Egy ilyen épületnek hatalmas közműigénye van, legfőképpen villamosenergia tekintetében. Ez nem annyira gyors folyamat jelen pillanatban a településen, hiszen nagyobb fejlesztéseknél van, hogy több évet kell várni a kiépítésre. Valamint ha a zajvédelemnél szerepet játszanak a növényzetek, akkor el lehetne kezdeni azok kialakítását, hogy mire valójában megépül a csarnok, addigra a növények megfelelő nagyságúra növekedjenek.