Március 1 és május utolsó napja között lehet tüzelni kerti hulladékot Bodajkon, ám ennek is szigorú szabályai vannak.

–Csak továbbhasznosítása, komposztálásra nem alkalmas fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár és egyéb növényi maradvány égethető a rendelet értelmében. Emellett a hulladék nem tartalmazhat más, kommunális vagy ipari eredetű hulladékot, különösen olyan anyagokat nem, mint a PVC, a gumi, a műanyagok, illetve bármely veszélyes hulladékot. Természetesen nem lehet tüzelni a kertben, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat sem– tudtuk meg Wurczinger Lóránt polgármestertől.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mivel a helyi rendelet szerint az égetés nem engedett ünnep- és munkaszüneti napokon, ezért már csak pár nap áll a bodajki lakosok rendelkezésére, hiszen a hosszú hétvégén már nem lehet tüzelni, a helyi szabályozásnak megfelelően.

A város önkormányzata arra is felhívja a figyelmet, hogy aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be maradéktalanul, az levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható. Emellett az is kiderült, hogy az égetés csak magánterületen engedélyezett, közterületen tilos.

Aki nem tudja csütörtökig eltüzelni a fent taglalt kategóriákba tartozó kerti hulladékokat, annak pár napot várnia kell, ám aztán mindenképpen érdemes újra elkezdeni, mert aki nem égeti el május 31-ig, ami a tavaszi nagytakarítás során képződött, annak sokáig kell tárolni a kerti hulladékot, ugyanis a legközelebbi lehetőség ilyen munkálatokra szeptember 15-én lesz, igaz, akkor egészen november 15-ig. A legapróbb részletekre is figyelő rendelet szerint az égetésre kijelölt napok kedd, szerda és szombat, és mindig csak 9 és 17 óra között lobbanhat a láng.