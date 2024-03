Ritkán látott oldaláról világította meg a korszakot a nők forradalmi szerepéről született előadás, amelyet a Kodolányi János Gimnázium Színpadka színjátszó csoportja adott elő közel egy órában a Városház téren a tavasz talán első igazán jólesően meleg, napsütötte délelőttjén.

A leánynevelő intézet növendékei, középen Teleki Blanka

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az előadást követően elsőként Cser-Palkovics András, polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. „A forradalom napján azt ünnepeljük, amikor a magyar, a fehérvári polgárok közösen cselekedtek, közös akaratot alkottak, a nemzeti egység ideálját, ha csak egy rövid időre is, de maradéktalanul valóra váltva. Egy nap azonban elhanyagolhatóan kevés idő egy ezeréves nemzet, város életében. Egy nap elegendő ahhoz, hogy elindítsa polgárok sokaságát egy irányba, és helyénvaló, hogy ez mindannyiunkat inspirál évszázadokkal később is. Egyetlen nap alatt azonban nemzet, város, közösség nem születik. Ezeket kőkemény, keserves és nagyon is szürke hétköznapok munkájával lehet felépíteni. Vitákon, küzdelmeken, akadályokon át vezet az út az élhető, szerethető, az otthont jelentő helyhez, értsük ez alatt az országunkat, vagy a városunkat” – fogalmazott a polgármester, aki beszédének középpontjába ezúttal Fehérvár fejlődését, a hosszú távú tervek kitűzését állította, amelyek megvalósításához idő, rengeteg aprólékos munka és kitartást kell. Ehhez kérte a városlakók támogatását, hogy – ahogy beszédét zárta: „idén százezren legyünk egy csapatban!”

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A polgármester után Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke beszélt a Városház téren, aki először az 1848. március 16-i fehérvári eseményeket elevenítette fel. A forradalom híre ugyanis egy nap alatt eljutott abba a városba, amely az 1844-ben regnáló Fehérvári városi tanács megállapítása szerint az egész ország „legkeresetnélkülibb és legpénztelenebb részei közé” tartozott. Ezzel szemben ma, 180 évvel később, Székesfehérvár az egyik legfejlettebb, egyben az elmúlt években legtöbbet fejlődő megyei jogú városává vált hazánknak! – jegyezte meg a közgyűlés elnöke, aki az 1848-49-es forradalom és a mai európai politika kapcsán arra is rámutatott, hogy ma is meg kell küzdenünk a szabadságunkért és meg kell védenünk az érdekeinket! A magyar érdek pedig a béke, illetve, hogy a saját sorsunkról mi magunk dönthessünk a magyar emberek akarata szerint. Ahogy ’48-ban, úgy ma is igaz, hogy a haza függetlensége nem lehet alku tárgya – hangsúlyozta beszédében Molnár Krisztián.

A beszédek után az ünneplők átvonultak az Ady Endre utcába, ahol az egykori Fekete Sas Szállónál helyezték el a megemlékezés koszorúit.