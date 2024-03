A 2022 őszén felavatott Rákóczi-emlékműnél szép számmal jelentek meg fehérváriak, köztük a város, valamint a szobrot állíttató civil szervezetek és az iskola képviselői is. Az esemény a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulóinak színvonalas ünnepi műsorával folytatódott, amelyben méltó módon emlékeztek meg a Rákóczi-szabadságharc vezetőjéről, akinek latin nyelvű jelmondata – amely Nagy Benedek szobrászművész alkotásán is olvasható – mára szállóigévé vált: „Cum Deo pro patria et libertate!” – azaz, „Istennel a hazáért és a szabadságért!"

Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket és emlékezett meg a fejedelem életútjáról

Fotó: Fehér Gábor

A jelenlévőket a város nevében Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte, aki gondolataiban szólt a fejedelem életútjáról, hazaszeretetéről és magáról a Rákóczi-emlékműről is, amely egy széleskörű összefogás eredményeként méltó emléket állít II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek Székesfehérváron.