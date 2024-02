A Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián és az Echo Innovációs Műhely elnöke, Zugor Zsuzsanna a múlt héten tartott sajtótájékoztatón kiemelték, hogy a véradás a szolidaritás jele, az önzetlenség egyik legszebb megnyilvánulása.

Követendő példa – A Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián is rendszeres véradó.

Fotó: FMH/Archív

Erre hívta fel a figyelmet a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője, az események egyik szervezője, Berdó-Kovács Erika is, aki lapunknak kifejezetten a csütörtöki véradás fontosságát hangsúlyozta:

– A sárbogárdi véradásaink mindig nagyon népszerűek, köszönhetően az ott élő állampolgárok aktivitásának és az ott működő civil szervezeteknek és partnereinknek, akik segítenek minket a toborzásban. Mindannyian számos "post"-ot láthatunk arról, hogy magánszemélyek szeretteik műtétéhez, ismerőseik gyógyulásához toboroznak online véradókat, hogy ezáltal segítsék nem csak az ő javulásukat, hanem az egészségügyi rendszert, hiszen a véradóból nem lehet elég soha.

A vérkészletek folyamatos pótlása közös ügyünk, hiszen egyik nap nekem, másik nap neked lehet rá szükséged. Egy donációval három ember gyógyulását tudjuk elősegíteni, ez egy hatalmas dolog. Mi becsesebbet is adhatnánk embertársunknak önmagunkból?! Szervezőként azt látom, hogy a Civil Véradások sikere alkalomról alkalomra nő, bizonyítja ezt az a növekvő szám is, amit egy-egy kampány után magunk mögött tudhatunk. A sárbogárdiakra ezúton is számítunk, nagy segítség számunkra az ő odaadásuk! Várjuk őket csütörtökön 14 és 18 óra között a sárbogárdi József Attila Művelődési Házba! – nyilatkozta az irodavezető.

Varga Gábor: „Jó érzés másokkal jót tenni. Talán így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy miért adok vért."

Fotó: Varga Gábor közösségi oldala

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője bejegyzésében szintén az önzetlenség fontosságát emelte ki. „Jó érzés másokkal jót tenni. Talán így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy miért adok vért. Aki egészséges és odafigyel másokra, az egy fél órában annyit tud tenni, ami egy bajba jutottnak akár az életét is jelentheti."