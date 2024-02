Az előadó a Természetkímélő gyepgazdálkodás II. hagyományőrző szemlélet, négylábú „munkatársak” címet viselő munkáját az első kötet megjelenése után 13 évvel, tavaly áprilisban mutatták be. A kötet az új kutatási eredmények figyelembevételével egy komplex, körülményekhez alakított gyepkezelési lehetőséget mutat be, amely a gyepet, mint energiamezőt kezeli. A gyep jelen esetben a hasznosítatlan, fűvel és más gyepalkotó növényekkel spontán benőtt mezőgazdasági területeke jelenti.

Manapság a gyepek alárendelt szerepet töltenek be, melyekre értéktelen, átmeneti élőhelyként gondolunk. A gyepek valódi szerepe azonban ennél sokkal fontosabb, egykor pedig az egész emberi társadalom működése függött az állapotuktól. A gyepek biztosították a gazdálkodás energiaszükségletét, a takarmányt, ezért a gyepeket méltán nevezhetjük egykori energiamezőknek is. Van-e még jelentőségük? Miért fontosak az ember számára? Milyen jövője van a gyepterületeknek? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők, ha meghallgatják a február 7-én szerdán 18 órakor kezdődő előadást Csákváron a Geszner-házban.