A "szerelmi jelenetet" egy autós fedélzeti kamerája rögzítette Fejér vármegye Veronájában, Sárszentmihályon: a videón jól látható, ahogyan egy kamion haladt a sor elején, éppen csak beérve a lakott területre Sárkeszi felől. A nagyméretű járművet követő autósnak, és a videót készítő autó mögött türelmetlenkedő járművezetőnek, nagyjából pont itt pattant el az az utolsó, fontosnak hitt szál, és mindketten – ráadásul tiltott helyen – kezdtek az előzésbe.

A videó felvételét nézve, ironikus képet pillantunk meg, amit vélhetően a felvétel készítője – vagy a videót közzétevő bpiautósok – szemfülesen észre is vett: a két bátor kamikaze, szinte egy vonalban az előzni tilos táblával “csókolózik össze” egymással. A kép egy teljes paradoxon, de nevezhetjük “fából vaskarikának” is, hiszen azonnal az a vad ötletünk támad, hogy biztosan Valentin-napi értelmezésben használták a tábla képi ábrázolását: miszerint az elkövetkezendő útszakaszon szabad a csók! Hőseink ennek a páratlan, és vissza nem térő lehetőségnek minden pillanatát meg akarták élni, és úgy estek egymásnak, mint két rég nem látott szerelmes! Csak találgatni tudunk, hogy vajon ezután a nyílt színi csók után, mi történhetett? Esetleg az újonnan egymásra találtak valahol, egy nyugodt helyen, telefonszámot cseréltek, vagy mint a csók, érzelmeik is csak futók voltak, és a szerelem, ahogy fellobbant, úgy el is lobbant? Nem tudni, de az biztos, drága randevú volt!

Videó forrása: bpiautosok.hu