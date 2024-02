Az esetről az elmúlt néhány hétben két cikkünk is született, amelyekben egyrészt maga az egyik károsult mesélte el történetét, illetve azt, hogy még hány családdal történhetett ugyanez, másrészt pedig egy ügyvéd látta el tanácsokkal portálunkon keresztül az ügyben érintetteket.

Természetesen magával a kivitelező céggel is felvettük a kapcsolatot még akkor, de választ az ügyvezetőtől csak most kaptunk.

Az üggyel kapcsolatos álláspontjukat változtatás nélkül alább közöljük:

„ Az utóbbi időben két cikk jelent meg a következő címekkel: Hova lett a pénz? Több száz milliót fizettek házakért, amelyek sosem készültek el és Elúszott milliók nyomában – Mit tehetnek a károsultak, akik fizettek, de mégsem készült el a házuk? – az ügyvéd megmondja. A megjelent cikkek a valóságot elfedve a mögöttes tartalom feltárására nem tesznek törekvést, így a helyzet tisztázására és az érintettek megnyugtatására az alábbiakat kívánom közölni: Mindenekelőtt szeretném leszögezni, nagyon sajnálom, hogy vannak, akik nem azt kapták, amit elvártak, illetve a helyzetüket jelenleg bizonytalannak érzik. Szeretném tájékoztatni őket, hogy a kialakult helyzet megoldásán dolgozunk folyamatosan, mindenki számára megnyugtató módon szeretnénk rendezni az ügyet. Az építési projekt kívülről úgy tűnhet, hogy teljesen leállt, ugyanakkor a helyzet korántsem ez. 2021-ben belevágtunk egy nagy volumenű építési projektbe, ekkor még nem sejtve a covid, infláció, háború és egyéb a gazdaságra az építőiparra pedig különösen negatív hatással lévő eseményeket. A befizetések nyomán az építések több területen megkezdődtek, majd jöttek sorban a korábban jelzett gazdasági problémák. Érvelésemet alátámasztva jelzem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2022 utolsó negyedévében az építőipar termelői árai 26,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva és ez csak a termelői ár ide nem értve a járulékos költségeket a munkaerő drágulást, hitelkamatok emelkedését, újabb szerződések visszaesését (2021. évhez képest 2022.-ben az új szerződések 35,9%-kal csökkentek) etc. és ez csak a kezdet volt, 2023-ban tovább folytatódtak a drágulások és visszaesések. Mindezek alapján a spirál elindult, a megkezdett építések árai az eredeti tervekkel ellentétben a sokszorosukra emelkedtek, újabb vevők nem jelentkeztek a meglévő befizetéseket pedig elvitte a már jelzett drágulás. A hitelek kamatai is megemelkedtek, melyet az időközben belassult építési ütem már nem tudott finanszírozni, így több esetben a hitelszerződések felmondásra kerültek. Az építések lassulása szépen lassan késedelmekhez majd vevői elállásokhoz és peres eljárások megindításához vezettek. 2023-ban a helyzet megoldására megpróbáltunk piaci alapon vállalkozót bevonni, aki tőkeinjekcióval és szakmai tapasztalattal kívánta a projektet talpra állítani. Sajnálatos módon vannak, akik a vélt/jogos sérelmüket peres úton kívánják orvosolni, amely az én és a bevont vállalkozó erőforrásait apasztja, továbbá a helyzet megoldását is nagy mértékben szabotálja. Az előző cikkben megkérdezett ügyvédi nyilatkozatra is szeretnék röviden kitérni. Az ügyvéd, ahogy maga is nyilatkozott az ügy részleteit nem ismeri és ennek tudatában tette meg nyilatkozatát, amelyben együttes perlésre buzdítja az érintetteket. Az ügyvéd – véleményem szerint szakmaiatlanul – azzal, hogy általánosságban beszél az ilyen ügyek jogi megoldásáról kizárja azt az alapvető tényt, hogy nincs két ugyanolyan ügy így a megoldásuk sem lesz feltétlen ugyanaz. Jelen esetben a további peres eljárások megindítása védekezésre kényszerít így a projektre felhasználható időt, pénzt és energiát veszítünk, amely semmiképp sem segíti elő a kialakult helyzet megoldását, hosszú távon pedig ellehetetleníti a projekt lezárását. Az érintetteket kérem ezúton is, hogy legyenek türelemmel lesz megoldás, a kialakult helyzet előre nem kalkulálható gazdasági események következménye, amelyért személy szerint nem vagyok felelős ugyanakkor magam is nagymértékben károsultja vagyok. Nem én vagyok az egyetlen, aki hasonló helyzetben van. Mindazonáltal azon kevesek közé tartozom, aki nem engedte el az érintettek kezét, ahogyan már jeleztem a helyzet megnyugtató megoldásán dolgozunk”