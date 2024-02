Számos településen és utcában évek óta bevett szokás, hogy a lakók nem várnak a sült galambra, vagyis arra, hogy majd az önkormányzat rendbe rakja, felújítja, leaszfaltoztatja az utat az utcájukban, hanem összefognak és megoldják maguk. Gárdonyban erre már régóta létezik egy kedvező – hibrid – megoldás: az önkormányzat 70 százalékos hozzájárulásához kell az utca lakóinak a maradék 30 százalékot hozzátenniük. Csak tavaly négy utcát újítottak fel így.

Az idei, 2024-es évben is közzé tette az önkormányzat az erre vonatkozó felhívását. E szerint a lakossági kezdeményezéssel megvalósuló útépítésekre most is 7:3 arányban van lehetőség. A felhívás szerint szóba jöhetnek kis forgalmú, időszakosan használt utcák, melyekre ráfér a felújítás. Tóth István polgármester közleménye szerint a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy „egy négyzetméter aszfaltburkolat ára 12.000,- Ft körül alakul, amely tartalmazza az útfelület előkészítését, az aknák szintre emelését és a köves útpadka elkészítését is.”

Ahhoz, hogy egy ilyen jellegű közös munka megkezdődhessen, szükség van egy szándéknyilatkozat benyújtására – melyre idén április 2-ig van lehetőség. Ezt követően pedig be kell fizetni a tervezési díj költségét. Az előzetes árajánlat kiadását még április végére ígérik, majd pedig ennek tudatában hozhatják meg döntésüket az ingatlantulajdonosok arról, valóban belevágnak-e a közös projektbe. Május közepéig kell összegyűjteni és befizetni a szükséges (30 százalékos) önrészt, s csak ez után indulhat meg a közbeszerzési eljárás. A kivitelezés pedig az ígéretek szerint még 2024-ben megtörténhetnek.