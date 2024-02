A Bicske szíve parknak elnevezett közösségi tér valóban a város szívében helyezkedik el. Földrajzi fekvésének következtében a település egy „horpadásban” található, szőlődombokkal körülölelten. Még néhány évtizede is vizes-lápos terület volt ez a hely, még régebben közös földként káposztáskertekként használták a paraszti gazdálkodók, híresen nagy káposztákat termeltek benne. Ma a városi uszoda, a város kemencéje, futópálya, játszótér készült a sáros földek helyén, köszönhetően az új építési technológiáknak, s a sajnálatos szárazuló éghajlatnak. Egy darabka nádas megmaradt a szélén, s a forróságban is kapnak itt vizet a fák gyökerei. A Kisfaludy utca felőli részen kedvenc helye a fotózkodóknak az itt emelt nagy piros szív, Bicske nevével, a közösségi oldalak gyakori szereplője ez a pont.

Fotó: Ivanics Imre

Az idei Valentin-, azaz Bálint-napon újabb, nagyobb szív került a Bicske szíve park másik oldalára, lakatfallal bővülve. Bálint Istvánné polgármester avatta fel gyermekek jelenlétében a barátok s a szerelmesek lakatfalát. A látványos kovácsoltvas szívet a bicskei Géber György vállalkozó, díszműkovács mester ajánlotta fel a városnak, s készítette el ajándékként. Bálint Istvánné elmondta, hogy van egy kis előtörténete a lakatfalnak. A Petőfi Művelődési Központnál Eigner Kata művelődésszervező kezdeményezésére készítettek egyet 2020-ban, ám a covid, mint sok jó kezdeményezést, ezt is leblokkolta. Most ismét összedugták a fejüket, s a Bicske szíve park leendő kis tavának partjára helyezték el az immár nagy szívvel megtoldott lakatfalat. A Bálint-nap ma elsősorban a szerelmesek napja, de gyerekkorban sok kis barát, sőt, családtag is így jelzi játékos rítussal megerősített szeretetét, összetartozását, amelyet évek-évtizedek múltán is őriz a kulcsra zárt lakat. A polgármester köszöntő beszédében reményét fejezte ki, hogy újabb közösségi tér újabb helyszíneként kerül be a bicskeiek és vendégek szívébe ez a frissen „dobogó” szív.