- Az utcanévtáblák egy része, amelyek fából készültek, megmaradtak, hiszen azok is szépek, bár kevésbé könnyű a karbantartásuk, a sokéves feliratok már nehezen olvashatók rajtuk. Az új táblák viszont modernebb kivitelezésűek és ami ennél is fontosabb, jóval időtállóbbak. Egyébként pedig Székelyudvarhelyen készültek - árulta el Mészáros Kartal, polgármester, aki büszke arra, hogy ismét egy kicsivel szebb és rendezettebb lett a község. Hozzátette, a tavaszias időre való tekintettel nekiálltak a mintegy 3,5 kilométer hosszú csapadékvízelvezető árokrendszer takarításának is, hogy felkészüljenek az esősebb időszakokra.

- Az önkormányzatnál már készülünk a tavaszra, a fásítási programban újabb díszfákra – platán és ezüsthárs - pályáztunk, amelyeket a Bobik Dombon tervezünk elültetni. Ezzel együtt köztéri padokra és utcabútorokra is pályáztunk, erősen reménykedünk a sikerben, így azokkal tovább szépíthetjük a parkot – tette még hozzá a polgármester.