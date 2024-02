Nagy volt a nyüzsgés pénteken délelőtt is a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház sürgősségi bejáratánál: mentőautók jöttek-mentek, betegek, egészségügyi dolgozók sokasága ment szakadatlan a maga útján a Hunyadi utca 2. szám alatti bejáratnál. Épp ott, ahol február 1-je óta az ügyeleti ellátásra is menni kell. Az önműködő üvegajtón ugyan első ránézésre csak annyi volt kiírva, hogy sürgősségi bejárat, ám ez senkit ne bizonytalanítson el, aki az ügyeletre tart. Az ajtón bejutva a szemközti falon már nagy betűkkel olvasható a felirat: „ALAPELLÁTÁSI ÜGYELET” és nyíllal mutatja az utat a tábla jobbra.

A bejárattól jobbra található kicsi információs pult az úgynevezett egészségügyi „triázs” rendszer belépő pontja. A triázs azt jelenti, hogy az itt helyet foglaló képzett irányító osztályozza a belépő betegeket állapotuk szerint és irányítja el őket a szükséges ellátási pontra. Az ügyeleti osztályra a folyosón keresztül juthat a beteg, amely az általános sebészeti osztály 2067-es szakrendelője. A bizonytalanok számára folyamatosan mutatják a kiírások, merre kell menni.

Íme a legfontosabb tudnivalók az ügyelet kapcsán:

- Minden ügyeletre indulás előtt hívjuk fel a 1830-at!

- Hétköznaponként délután 16 óra és este 22 óra között, illetve hétvégén és ünnepnapon reggel 8 és délután 14 óra között kereshető fel a háziorvosi ügyelet vidéken: Velencén, a Balatoni út 65. szám alatt, Sárbogárdon az Ady Endre utca 79-83. szám alatt, Enyingen a Szabadság tér 16. szám alatt, Móron a Kórház utca 21-ben, illetve Bicskén a Kossuth tér 17. alatt.

- Székesfehérváron és Dunaújvárosban van éjszakai ügyelet is. Egészen pontosan hétköznap 22 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapon pedig 14 órától másnap reggel 8 óráig van lehetőség a személyes megjelenésre. Székesfehérváron a kórház sürgősségi bejáratához kell menni, Dunaújvárosban a megszokott Vasmű utca 10. szám alá.

- A gyermekeket mostantól már bármelyik felnőtt háziorvosi ügyeletre is be lehet vinni kivizsgálásra. Mindezek mellett pedig Székesfehérváron a korábban megszokott helyen – a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház Seregélyesi út felőli bejáratán át, a gyermek sürgősségi ambulancia bejáratánál – is várják a kis betegeket, az alábbi időpontokban: hétköznap délután 16 órától este 22 óráig, illetve hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 és este 20 óra között. Dunaújvárosban pedig hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 és délután 14 óra között lesz egyenlőre gyermekügyelet, a megszokott helyen.