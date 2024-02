Nemrégiben mindennaposak voltak azok a híradások, hogy Bakonycsernyén árvíz van. Hol az alsó utcák kertjét árasztotta el a Súr felől érkező patak egy nyári zápor utáni órákban, hol a szomszéd megyébe vezető út alatti áteresz bizonyult kicsinek. így nem ritkán homokzsákokból épített torlaszok védték a családi házak kapuját, udvarát, alsóbb szintjeit.

Fotó: Önkormányzat

Azóta jelentős fejlesztések történtek a nagyközségben, sőt egy záportározó is készült, és már az átmenő út alatti keresztmetszet is megfelelőbb, de a védekezés továbbra is a csernyei ember mindennapjainak része.

–Alapesetben szinte az összes ingatlan előtt húzódó levezető árkot megcsináltuk. Ahol elkészült a vízelvezető, ott, a rendeletünk szerint, a lakosok, az ingatlantulajdonosok feladata, hogy azokat takarítsák. Azok az árkok, melyekbe most az önkormányzat állt bele és gépi erővel megtisztította, olyan kiemelt helyeken vannak, mint például a záportározó levezető árka, ami eljuttatja a csapadékot a befogadóig. Mint ismeretes, a Petőfi utca fölött alakítottuk ki a záportározót, ami meg is fogja az iszapot, de víz megy tovább ezen az árkon egészen a befogadóig, amely a Gaja nálunk–mondta lapunk kérdésére Turi Balázs polgármester.

Fotó: Önkormányzat

Mint megtudtuk, ezt a munkát 3-4 évente szokták elvégezni, ám most annyira elburjánzott a növényzet a partokon, hogy csak géppel lehetett rendezni a mintegy 300 méter hosszúságú felszíni vízelvezetőt.