Nem voltak intő jelek, minden úgy tűnt, hogy a látványterv alapján bemutatott ingatlanok elkészülnek és valóra válik ezzel több család álma, hogy kertes házba költözhet. Ez azonban esetükben a mai napig nem történt meg, habár a szerződés szerint 2022. november 30-án az épületeknek kulcsrakészen kellett volna állniuk.

Úgy értesültünk, hogy az ügyben közel 15-20 család érintett, közülük egy személyesen is elmesélte, hogy mindez hogyan történt.

Mint a hölgy elmondta 2021 decemberében egy látványterv alapján, amelyen az új építésű ház elkészült állapotban volt látható, szerződést kötöttek egy dunaújvárosi építőipari céggel. A háznak 2022. november 30-ra kulcsrakész állapotban kellett volna állnia Székesfehérvár Feketehegy városrészének egyik utcájában. Ez nem történt meg, sőt olyannyira nem, hogy csak az alap, illetve a főfalak készültek el, azóta pedig semmilyen további építkezés nem volt. Ezzel egy időben egyébként a cégnek több építkezése is folyamatban volt Fehérváron, azok közül voltak, amelyek már előrehaladottabb állapotban. A minket megkereső családnak is volt lehetősége megnézni egy készet, így nem gondolták, hogy az éppen nem fog elkészülni, amelyet a szerződés megkötésekor lefoglalóztak. A szerződéskötéskor a befizetendő minimum összeg 23 millió forint volt, amelyet a család be is fizetett, a fennmaradó összeget a CSOK fedezte volna, ám mivel a használatbavételi engedélytől nagyon messze álltak, így attól is elestek.

Úgy tudjuk a cég egy ideig fizetett kötbért, mivel nem készültek el az épületekkel a szerződésben foglaltak szerint, majd ez is elmaradt és 2023 májusában küldtek egy köremailt az érintett családoknak, miszerint befejezik tevékenységüket és átadják projektjeik egy nagykanizsai cégnek.

A nekünk nyilatkozó fél szerint a kedvezőtlen piaci helyzetre, a gazdasági körülményekre és a megemelkedett építőanyagárakra hivatkoztak.

Ám érdekesség, hogy a nagykanizsai cég nem sokkal az előtt került bejegyzésre, mint ahogy a dunaújvárosi cég közölte a fent említetteket az érintettekkel.

2023 őszén aztán kaptak egy újabb levelet, ezúttal már a nagykanizsai cégtől, akik két opciót kínáltak nekik: felépítik a házakat majdnem dupla akkora összekért, mint, ami az eredeti szerződésben állt vagy egy éven belül visszafizetik a befizetett összegeket.

Mindenki választott a két opció közül, illetve volt olyan is, aki egy saját ajánlattal élt volna, ám ezekre már nem érkezett válasz, ahogy azóta sem.

Az eredeti szerződésben egyébként a károsult szerint az állt, hogy ha a cég – még az első, a dunaújvárosi – nem teljesíti a benne foglaltakat és nem készül el a ház, akkor az addig befizetett összeget és a foglaló dupláját is visszafizeti az ügyfeleknek, illetve természetesen a napi kötbért.

A szerződést kötő családok ugyanekkor nem hibáztak akkor, amikor úgy hitték a házak fel fognak épülni, vélhetően a dunaújvárosi cég sem így tervezte, de ez nem változtat azon, hogy többségük talán sosem engedhetni már meg magának, hogy még egyszer ennyi összeget előteremtsen és saját kertes házba költözzön.

Ha csak az elmúlt év számait nézzük, azok is arra utaltak, hogy a házak elkészülnek. Az építőipari cégnek ugyanis 2020-ban 102 millió forint nettó árbevétele és 116 millió eredménye volt adózás után. 2021-ben 398 millió nettó árbevétele és 174 millió forint eredménye volt. Emellett pedig jelentős ingatlanvagyonnal is rendelkezett és azok a telkek is a tulajdonukban álltak, amelyekre építkeztek.

Fontos tényező még, hogy a dunaújvárosi cég nem csak üzletágat ruházott át, hanem ingatlanokban levő tulajdoni hányadokat is és az üzletág átruházási szerződés szerint az ingatlanokat, tulajdoni hányadokat magába foglaló vételárat 460 millió forintban határozták meg. Nem tudni azonban, hogy ez a pénz kifizetésre került e a nagykanizsai cég által, hiszen nekik 2024. december 31-ig még van idejük, akkor jár le a fizetési határidő.

Mindenesetre a Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányságtól megtudtuk, hogy 2023 augusztusában eljárás indult a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt, de a nyomozás érdekeire való tekintettel további információkat nem közöltek lapunkkal.

Információink szerint az érintettek közül sokan éltek a feljelentéssel, némely esetben már végrehajtás is van a dunaújvárosi cég ellen, a felszámolásig azonban még nem jutottak. Ennek ellenére az elmondottak alapján a dunaújvárosi cég teljesen elzárkózik a visszafizetéstől, nemhogy még a kártérítéstől.