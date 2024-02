Rózsa Judit, a Füle Községért Közalapítvány elnökének szavaiból áradt a büszkeség, amikor a hétvégi összefogásról mesélt a feol.hu-nak. A közösségi ház melletti, régóta csak lomtárként használt épület átalakításával, új fejezet kezdődött a közösségi ház udvarán. Egy olyan tér született a hétvégén, ahol az anyukák nyugodtan ülhetnek le egy kis beszélgetésre, miközben gyermekeik a játszótéren játszanak, de akár az uzsonnát is elfogyaszthatják itt. Ablakok, adományból származó bútorok és egy kis kreativitás – ennyi kellett csupán ahhoz, hogy az elhagyatott lomtár új életre keljen, mint közösségi tér.

Csak egy kis kreativitásra és szakértelemre volt szükség, hogy a lomtárból közösségi tér szülessen

Forrás: Füle Községért Közalapítvány

Miközben új köntösbe öltöztették az elhanyagolt épületet, az udvar is megszépült. A tavaszi nagytakarítás láza végigsöpört a közösségi ház játszóterén, felkészítve a fákat a rügyfakadásra és a területet a gyerekek fogadására. De nem csupán az elvégzett munkáról, hanem egy váratlanul megtalált, téli álmát alvó kis süniről is hallottunk, amit ugyan véletlenül megfosztottak téli avartakarójától, de gondosan vissza is rejtettek, hogy békésen folytathassa pihenését.

A takarítás folyamán felfedezett sünit gondosan visszatakarták, de láthatóan még ő sem tervezte a tavaszi ébredést

Forrás: Füle Községért Közalapítvány

A közalapítvány azonban nem áll meg itt, ugyanis a valaha volt “sufninak” más szerepet is szánnak. Ennek az új szerepkörnek az első – mondhatni, tesztállomása – egy gasztroutazással egybekötött tárlatmegnyitó lesz. Az apropója pedig nem más, minthogy idén a közalapítvány csatlakozott a Taste Balaton 10 napos rendezvényéhez egy hétvégére.

Új lépésüknek egy rendhagyó tárlat megnyitóját tervezték március 9-re, amely a Taste Balaton kiegészítő programjaként debütál. A hétvégén ízes, színes programban lesz része annak, aki ellátogat a kiállításra, mivel Ádám Zoltán, Munkácsy-díjas festőművész, a fülei művésztelep egykori vezetőjének, valamint diákjainak alkotásaiból álló kiállítás témája nem csak a szemet, de a tervek szerint az ízlelőbimbókat is elkényezteti.

Ugyanis a művész egyik kedvenc témája most a vászonról egészen a tányérokig vándorol. A megnyitón nem csak művészet, de autentikus cigányzene és cigány étel: a vándor lebbencs is várja majd a vendégeket, az egyedi ízvilágú indiai gasztronómiai különlegességek mellett.