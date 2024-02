A házasság hetére készülve Székesfehérváron is számtalan program és esemény hívja az érdeklődőket. A program kiemelten fontos esemény, és nem csak a városbana és az országban de a világ több pontján is készülnek rá! A hazi, központi szervező bizottság

gondolata iránymutató lehet a témában:

"A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.

Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Hasznos, érdekes és szórakoztató programokkal ünnepli a Házasság hetét a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) az intézmény közösségi tereiben, házaiban február 12–16. között. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire. A kezdeményezés több mint két évtizede Angliából indult, ma már négy kontinens huszonegy országában ünneplik Valentin-nap környékén a Házasság hetét. Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével – a fehérvári programokat az SZKKK szervezi.

A rendezvénysorozat február 12-én, hétfőn az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődik, ahol 18 órától dr. Mihalec Gábor párterapeuta, nemzetközi előadó és tréner tart előadást A viharálló családi kapcsolatok 7 titka címmel. A kapcsolati sikerkönyvek szerzője a pandémia idején folytatott kutatást arról, hogy miként hat a nyomás a párokra – a több mint százezer adat elemzése után kristályosodott ki az a hét gyakorlati terület, amit az előadáson valós életpéldákkal mutat be. Másnap, február 13-án, kedden 18 órától a Felsővárosi Közösségi Házban Fónad-Hólik Éva tánctanár és partnere viszi táncba a párokat egy könnyed hangulatú, büfével is színesített rock and roll táncesten. A részvételhez előzetes tánctudásra nincs szükség: a tanárok segítenek elsajátítani és gyakorolni a lépéseket. A táncestre már minden jegy elkelt. Február 14-én, Valentin-napon romantikus vígjátékokat vetít a Barátság mozi. 17.30-kor a Jennifer Lopez és Owen Wilson főszereplésével készült Vegyél el című zenés alkotást láthatja a közönség, amelynek hősei „hirtelen felindulásból¨ kelnek egybe, 19.45-kor pedig egy másik pár nyomába szegődhetünk az Imádlak utálni című filmben: ők régi szerelmeik és rokonaik előtt tesznek úgy, mintha szerelmespár lennének, hogy megszabaduljanak a kíváncsi kérdésektől. Február 15-én, csütörtökön 18 órakor a Királykút Emlékházban folytatódik a rendezvénysorozat: a KétIgen Alapítvány mentorainak párkapcsolat-gazdagító estje könnyed randiprogram pároknak, akik tudatosan szeretnének tenni a párkapcsolati harmónia megőrzéséért. A randiest fókuszában az egyéni és a páros önismeret áll: az est előadói saját életükből és párokkal való munkájuk során szerzett tapasztalataikból merítve beszélnek ennek fontosságáról. A programot minden olyan párnak ajánlják, akik voltak már párkapcsolati gödörben és azoknak is, akik szeretnék elkerülni, hogy belekerüljenek.

A rendezvénysorozat záróprogramja az Öreghegyi Közösségi Házban lesz február 16-án, pénteken 18 órakor: Kárász Eszter és Kerekes József könnyed, zenével átitatott műsora százféle változatban járja körül a nőt és a férfit. A művészek a drámai és vicces szituációkban elhangzó dalokat prózai tartalmakkal szövik keresztül, amelyek humorosan, ironikusan, de legfőképpen őszintén mutatják be egy férfi-nő viszony dinamikáját. A műsorban a századelőtől napjainkig csendülnek fel dalok a sanzonoktól kezdve az örökzöld filmzenéken át a világzenéből és jazzből merített könnyűzenéig.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódva „Hívd randira házastársadat!” címmel hirdetett pályázatot a SZÉNA Egyesület Fejér vármegyében élő házaspárok számára. Akik január 22. és február 11. között közös képet készítenek a randevújukról és ezt feltöltik az egyesület honlapjára, értékes nyereményeket nyerhetnek: a sorsoláson az Árpád Fürdő, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége fehérvári csoportja, valamint az Origo Mandoletti és Szendvicsbár felajánlásai találnak gazdára. A pályázatokat február 11., vasárnap éjfélig várják a www.szena.hu honlapon, ahol a játék részletei is olvashatók.

Az eseménysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.