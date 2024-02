- A három település esetében a kulcsszó a sorsközösség. Ezt több mindenre is vonatkozik, így arra is, hogy mind a hárman – Száron jómagam, Bodméron Katona László, Újbarkon pedig Schnobl Ferenc – újból indulunk a polgármesteri tisztségért – kezdte Németh Norbert, Szár polgármestere, aki elmondta, együttműködésben gondolkoznak a kampány tekintetében, de abban is, hogy a jövőben azokban a kérdésekben és kötelező feladatokban, amelyek mind a három települést érintik, adott esetben össze is kötik, továbbra is egymást segítve dolgoznak. Kiemelte a pályázati lehetőségeket, amelyek esetében egymás esélyeit is növelhetik, ha azokra előre egyeztetett módon jelentkeznek. – Megbeszéljük, hogy adott évben melyik falunak milyen fejlesztés lenne a legfontosabb, így a másik kettő „utat enged” neki azon a téren. Ez nem azt jelenti, hogy lemondunk a lehetőségről, hanem azt, hogy okosan növeljük az esélyeinket arra, hogy elnyerjük a kívánt támogatást. Ha pl. várhatóan csak egy település nyerhet támogatást, nem érdemes mind a három községnek pályázni – magyarázta Németh, aki szerint nem az a nyerő taktika, ha mindig, minden lehetőségre pályázik az önkormányzat.

Egymás rendezvényeire is szívesen átjárnak és ha kell, eszközöket is kölcsönadnak a szomszédos településnek. Képünk a 2022-es III. Bodméri lecsófőző fesztiválon készült.

Fotó: FMH-archív / Kricskovics Antal

Katona László erre konkrét példát is mondott: - Mi annak idején lemondtunk Szár javára egy közterület karbantartó gépekre vonatkozó pályázaton, amin Szár nyilatkozatott tett, ha nálunk kaszálni kell, rendelkezésünkre bocsátja a szükséges eszközt. De együttműködés tekintetében említhetném a rendezvényeket is: nekünk van nagy sátrunk, Szárnak vannak sörpadjai, asztalai. Ezeket egymásnak is kölcsön szoktuk adni – mondta. Vannak aztán egyéb közös érdekeik is. Most éppen ATM telepítésén gondolkoznak, szintén közösen. De említhetnénk a két település határában lévő földutakat, amiket karban kell tartani, vagy az illegális hulladéklerakás problémáját, ami egyformán érinti Szárt és Bodmért is és aminek visszaszorítására szeretnének kamerákat telepíteni.

Németh Norbert beszélt a kötelező feladatok ellátásáról is. Ezek szintén összekötik Szárt, Bodmért és Újbarkot. Ilyen pl. az óvoda, az iskola, vagy éppen a működő polgármesteri hivatal. Oktatási-nevelési intézmények csak Száron vannak, így az újbarki és a bodméri gyerekek többsége is ezekbe jár és mivel Bodméron bolt sincs, így az ottani lakosok is a szári üzleteket, gyógyszertárt használják. Az újbarkiak ugyanakkor a szári orvosi körzetbe tartoznak. – Ha összefogunk, magasabb színvonalon tudjuk megoldani a feladatainkat, hiszen egymást segítve, ölteteket, tapasztalatokat cserélve könnyebben jutunk előre! Abban is reménykedem, hogy ebbe a közös munkába a Szári és az Újbarki Német Nemzetiségi Önkormányzatok is bekapcsolódnak! – zárta gondolatait a szári polgármester.

Kérdéseinkkel megkerestük az újbarki polgármestert is, aki egyébirányú elfoglaltsága miatt nem tudott hétfő délelőtt a rendelkezésünkre állni.