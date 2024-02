Mérföldkövek

Sárbogárdon berúgták az ajtót, már ami a fejlesztéseket illeti. Olyan nagyszabású beruházások valósultak meg, ami mellett nem lehet egy kézlegyintéssel elmenni: rendőrkapitányság, sportcsarnok, majd legutóbb az iparterületet átadása, amely a kiegészített forrással együtt, az Európia Unió és a Magyar Kormány közös finanszírozásával mintegy 716 millió forint forrásból valósulhatott meg a felhagyott szovjet laktanya területén. Így a létrejövő ipari területen 19 kis- és középvállalkozás számára nyílt lehetőség a betelepülésre, továbbá egy gyártócsarnok is létesült.

Előremutató, a város fejlődését meghatározó iparterülettel gazdagodott Sárbogárd.

Fotó: Békési József

– Lehet nem ez a leglátványosabb beruházásunk, de egy olyan ipari területtel gazdagodott Sárbogárd, amely nem csak divatszóval élve mérföldkő, hanem alapvetően meg fogja határozni a város fejlődését a következő időszakban – jelentette ki Sükösd Tamás, a város polgármestere – Immáron teljesen befejeztük az iparterületet az úthálózattal együtt, sőt az utóellenőrzés is rendben zajlott, a Magyar Államkincstár elégedett volt a látottakkal. Jelenleg a bérbeadási tárgyalások zajlanak, miközben a 800 négyzetméteres gyártócsarnokban már hónapok óta termelnek. Idén is szeretnénk folytatni a beruházásokat a városban, de azt be kell látnunk, hogy mindezekhez külső forrásra van szükség. Éppen ezért várjuk TOP Plusz-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) pályázatokat. Fő prioritást élveznek a belterületi útfejlesztés, valamint az energetikai beruházások, amely a főzőkonyha, valamint az óvoda nagy épületének modernizálását jelentené – fűzte hozzá.

A januári kispályás labdarúgó bajnokságon megtelt az új sárbogárdi sportcsarnok, még a „csilláron" is lógtak a nézők.

Forrás: Sárbogárdi Városi Sportcsarnok

Az új sportcsarnokkal kapcsolatban elmondta, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mint fogalmazott, bejöttek a számítások: – Gyakorlatilag hétköznap 22 óra előtt nem tudunk bezárni, folyamatosan zajlanak a sportfoglalkozások. A tankerülettel pedig már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk és ha minden jól megy, akkor hamarosan délelőttönként a sárbogárdi iskolások érkeznek majd a mindennapos testnevelés keretében. Az edzések mellett a rendezvényekkel kapcsolatban is jók a tapasztalatok. Nem rég, magánszervezésben volt egy kispályás labdarúgó bajnokságunk, melynek döntőjére úgy megtelt a csarnok, hogy nemcsak az ülőhelyek fogytak el, de még a büfénél és a korlátoknál is végig álltak. A Fittbogárd keretében hamarosan Fitnesz nap lesz, ahova Rubint Réka is érkezik, de még előtte azoknak is szeretnénk kedvezni, akik nem sportolnak, de szívén viselik a város és komplexum jövőjét: március 23-án sportbált tartunk, igényes menüsorral és zenével egyaránt. A befolyt összeget pedig a csarnok fenntartására fordítanánk.

Pislákol a fény

Az egyik neuralgikus pont Sárbogárdon a mentőállomás kérdése, hogy vajon mikor épülhet fel és kerülhetnek a bajtársak az őket megillető új épületbe. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy némileg már látszik a fény az alagút végén, ugyanis Lázár János építési és közlekedési miniszter visszatette a sárbogárdi mentőállomást a beruházások listájára, ráadásul február végén egy egyeztetés is lesz ezzel kapcsolatban a Mezőföld szívében a mentő országos és megyei vezető szerveivel.

A Sárbogárdi Napokon lesz majd minden, mi szem-szájnak ingere: a szombat pörköltfőző versennyel indul.

Fotó: VV/Archív

Újra régi fényében

A tavalyi Sárbogárdi Napok igencsak rányomta a bélyegét az energiaválság, ám idén, a május 25-i hétvégén, a megköttetett új szerződéseknek köszönhetően nagyobb a mozgástere van az önkormányzatnak, ráadásul társszervezőként együttműködő kulturális egyesületük is sikeres pályázatokat nyert. Emiatt sikerült úgy egyensúlyozniuk a költségvetésben, hogy újra régi fényében ragyoghasson a rendezvény. Sükösd Tamás kiemelte, szisztematikusan készültek a nagyszabású, már-már megyén is túl népszerű rendezvényre. Igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy minden korosztálynak kedvezzenek. A teljesség igénye nélkül elöljáróban elmondta, hogy szombaton délelőtt pörköltfőző versennyel és térzenével, délutántól pedig neves fellépőkkel – Dívák Produkció (Détár Enikő, Ladinek Judit és Fésűs Nelly), USNK, T. Danny – készülnek. Vasárnap pedig a Boka Boogie Band, a Lord és az Edda szórakoztatja a közönséget.