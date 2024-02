Hornok Róbert, Velencei-tó térségi lokálpatrióta, aki a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesülettel kezdett el tevékenykedni közel 5 éve a Velencei-tónál. A futóegyesületből kinőtt kulturális rendezvényszervező társaság sikerei a KultFészek programsorozatával váltak igazán jelentőssé – először Gárdonyban, majd pedig egyre több helyen. 2024-ben pedig tovább „feszegetik” a határaikat.

- Első lépésben az volt a célunk, hogy olyan kulturális rendezvénysorozatot hozzunk létre, melyben beszélgetős műsorok kapnak helyet, érdekes személyiségekkel, országosan ismert közéleti szereplőkkel. Nógrádi Györggyel kezdtük a programot, amely már legelőször teltházat hozott Gárdonyban. Utána érkezett Böjte Csaba, Pál Feri, Almási Kitti, így az ezt követő nagy érdeklődésből már tudtuk, hogy ez működik, sokakat érdekel. Több mint tíz rendezvényünk volt azóta Gárdonyban, melyek sikerén felbuzdulva arra gondoltunk, ha ez itt ilyen sokakat érdekel, akkor így lehet ez máshol is. Azt láttuk a visszajelzésekből, hogy hiánypótló a programsorozatunk, amelynek helye van máshol is. Még a Tiszántúlról is vannak megkereséseink, ám ami már biztos, a régióban indítunk egy road show-t. Február 17-én Berecz András lesz a vendég Csákváron, február 24-én Nógrádi György érkezik Bicskére, március 23-án pedig Badár Sándor jön Csákvárra. Ezután is számos rendezvényünk lesz: érkezünk Csákvár és Bicske mellett Martonvásárra, Etyekre, Velencére és természetesen Gárdonyban is ott leszünk.

Készül továbbá az új weboldal, a kultfeszek.hu – tette hozzá Hornok Róbert -, ahol a programsorozat részletei lesznek elérhetőek. A produkció vezetője a térség életében vállalt aktív kulturális-közéleti szerepe kapcsán elmondta: a közeljövőben is hasonló tervei vannak. – Ahogy eddig, ezentúl is csak egy célom van: tenni akarok a térségemért, közösségemért, a régióért, akár szélesebb körben is, mint eddig.