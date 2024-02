– Az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények idén is kulcsfontosságúnak tartják a különböző programok és rendezvények megszervezését – mondta Szalai János Milán polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy a „közösségi” érzés mellett kiemelkedő hangsúlyt fektettek a kultúra és a hagyományok ápolására is. Hangsúlyozta, a szervezők örömmel fogadnak minden ötletet, javaslatot, amivel a tervezett programlistát bővíthetik, vagy a meglévő rendezvényeket színesíthetik.

Nézzünk rá egy picit a naptárra, amelyből a faluban, vagy a környéken élők is könnyedén csemegézhetnek. Az eseménynaptárt megnézve megállapítható, hogy szinte minden hónapra, jut valami érdekesség, sőt van olyan, amikor több is. Összesen 24 esemény szerepel a listán, köztük 11 kiemelt esemény.

Február végén a már említett Elmebajnoksággal (február 23.) rúgják be a 2024-es szezon ajtaját, majd a Nőnap (március 8.), a tavaszköszöntő bál (március 9.) és a Tavaszi Zsongás (március 30.) szerepel a műsoron. De természetesen nem maradhat ki a felsorolásból többek között a majális (május 4.), az utánozhatatlan falunap (július 13.), de a nyarat elbúcsúztató rendezvény sem (augusztus 31.), a szüreti felvonulásról (szeptember 28.) és a Luca napi vásárról (december 7.), valamint a karácsonyt váró eseményekről sem megfeledkezve.

Ha kíváncsiak a teljes listára, innen tudják megtekinteni!