Szabadbattyán képviselő-testülete a hétfői ülésen vette tudomásul Szabó Ildikó polgármester lemondását, mint ahogyan már arról korábban mi is írtunk, mely február 6-án lépett életbe, indoklás nélkül. Az alpolgármester, Óberné Kámán Erika, a választásokig vette át a polgármesteri feladatokat, előkészítve a települést az új vezetés fogadására. Az önkormányzati választásokat követően, már az újonnan megválasztott polgármester foglalja el a posztot. A képviselő-testület mandátumának lejártáig dolgozik együtt a megválasztott, új polgármesterrel, majd adja át a helyét októberben, az új képviselő-testületnek.

A falu életének másik fontos eleme, a falugondnoki pozíció bevezetése volt, amely február 1-től tölti be szerepét a települést külterületein élő óvodás és iskoláskorú helyi gyerekeknek az intézményekbe szállításában. Ezen felül a falu infrastrukturális fejlesztéseiről is szó esett, mint például a Mártírok utcai járdajavítások és az Emmaróza település részen elkezdődött úthálózat fejleszésekről. A Seuso Ipari Park, vagy új nevén, a LogStar Park új aszfaltos bekötőútjának építése és annak a kizárólagos használata is napirenden szerepelt, ami nagyobb részben az ipari park mellett található gazdasági területek tulajdonosait érinti. Mivel ezeket a területeket két másik, már meglévő gazdasági útról is el lehet érni, vélhetően a jövőben nem lesz akadálya, hogy Biggeorge Property Nyrt. által kiépített bekötőút, a cég kizárólagos használatba kerüljön.

A változások mellett egy kedves újítás, új fotópont is létesült a Cifrakertben, egy lakatfal, ahol a lakosok és a településre látogatók lakatokkal pecsételhetik meg szerelmüket, különösen a közelgő Valentin-napon.

Óberné Kámán Erika alpolgármester a testületi ülést egy kéréssel zárta. Mint mondta, a következő hónapokban különös összefogásra lesz szükség az előttük álló változások és fejlesztések sikeres megvalósításához, ezért kérte a képviselő-testület és a falu lakosságának támogatását.