Hétfőn a PIM, vagyis a Petőfi Irodalmi Múzeum által útjára indított Petőfi 200 – mozgó múzeumbuszra szállhattak a felső tagozatosok, hogy a képeken és szövegeken keresztül a már beérkezett költővel találkozhattak és vethették össze az általuk tanultakat a kiállítás darabjaival.

Szerdán sportosra váltottak, ekkor tartották a fehérvári atlétikai klub, az ARAK felmérését az általuk indított HiPer gyorsaság és robbanékonyság program keretében. A délelőtti testnevelés órákon a 3-6. osztályok tanulói vettek részt. Ahogy azt Hirt Károly, az ARAK elnöke elmondta, a HiPer a korábban hosszú évekig, kifejezetten a fehérvári iskolákban futó ARAK Aktív program folytatása, csak „tudományosabb” módon. – A koronavírus járvány után döntöttünk úgy, hogy komoly mérőeszközök beszerzésével, tornatermi körülmények között kezdjük felmérni a fiatalok gyorsaságát és robbanékonyságát. Az első év után úgy gondoltuk, kiterjesztjük a felméréseket a megyére. Ennek a tesztje zajlik most Csákváron, Móron és Gárdonyban három, a Székesfehérvári Tankerület által kiválasztott iskolában – magyarázta az elnök, miközben a tornateremben a diákok megkezdték a 10 méteres sprintfutást és a súlypontemelkedés mérést. A szerdai testnevelés óra kihívásai a résztvevőknek is visszajelzést adtak a képességeikről, illetve a fizikai állapotukról.

Ki mekkorát tud helyből ugrani? Ez volt az egyik nagy kérdés

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Csütörtökön rendezik meg a hosszú évek óta minden évben megtartott Magyar Parasport Napját, melynek keretében idén is érkeznek vendégek a székesfehérvári Frim Jakab Képességfejlesztő Otthonból és a Szent Kristóf Házból, illetve egyénileg olyanok is, akik akár szülőként, akár sérültként beszélnek a megváltozott képességűek mindennapi életéről a diákoknak. – Idén is lesznek sportos, játékos programok a parasport napja keretében, de mivel ez nem csak egy sportnap nálunk, hanem egy érzékenyítő, lélekmozgató nap is, ezért szerveztünk mellé beszélgetős programokat – árulta el Szajkóné Medgyesi Bernadett, az iskola igazgatója.