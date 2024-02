A kibocsátó ünnepségen Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója szólt a honvédekhez. Beszédében kiemelte, Magyarország továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni régió stabilitásának megőrzésében, aminek kulcsfontosságú eleme Bosznia-Hercegovina békéje és stabilitása. Arra is emlékeztetett, hogy a magyar katonák a boszniai háború befejezése óta részt vesznek a békefenntartó műveletekben. Külön kiemelte, hogy január 31-én Sticz László vezérőrnagy egy évre átvette az Európai Unió boszniai-hercegovinai békefenntartó missziója ALTHEA műveletének hadszíntéri parancsnokságát, ami katonadiplomáciai sikernek tekinthető, egyben bizonysága a magyar katonák kiváló felkészültéségének és elkötelezettségének, melyet nemzetközi szinten is elismernek. Mindez különösen fontos Magyarország EU-s tagságának 20., NATO tagságának 25. évfordulóján, tette hozzá.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap