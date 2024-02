Azt mondják róla, nem szeret szöveget tanulni és hogy általában improvizál még a felvételek alkalmával is. Beszélni azt tud, nem véletlen, hogy a stand up comedy egyik legnépszerűbb művelője Magyarországon – sőt, még rekorder is volt hét és fél órás folyamatos beszédével, melyet a Szegedi Ifjúsági Napokon tartott a közönségének. Badár Sándor most a kápolnásnyéki közönséget fogja megnevettetni, ha nem is ilyen hosszú előadásával, de mindenképpen tartalmas fellépésével február 23-án, azaz most pénteken este 19 órai kezdettel a Halász Gedeon Eseményközpont Csajághy Téli Pavilonja keretében.