Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Krausz János, Gánt polgármestere, a szombat délelőtti megemlékezés egyik szónoka, Őt Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere követte, aki felidézte a 1944-45-ben a Vértesben folyó hadmozdulatokat, az erdőben folyó harcokat, melyekben a magyar huszárok a felderítést, a szovjet csapatok által visszaszorított, az ellentámadást végrehajtó német csapatok tehermentesítését kapták feladatul. A hónapokig tartó küzdelemben végül 550 magyar katona halt hősi halált és mindössze 12 huszár érte túl a véres harcokat. Utalt a háború végén bekövetkezett kápolnapusztai tragédiára is, amiben az apró település minden felnőtt férfi lakóját kivégezték a szovjetek. A polgármester hangsúlyozta, egyik legfontosabb feladtunk megakadályozni, hogy ilyenek még egyszer megtörténhessenek akár itthon, akár a világban máshol. Ezért kell őriznünk a törékeny békét! „Minden békekonstrukció jobb, mint akár csak egynapi öldöklés”, fogalmazott. Annak kapcsán, hogy évtizedekig tiltott volt a háborúban elesett magyar hősökre emlékezni, kiemelte: a szabadságért meg kellett és ma is meg kell harcolni! Erre tanít minket az idén 105 éve, az I. világháborúban kivéreztetett Magyarország romjain győzedelmeskedő vörösterror és a második után bekövetkezett kommunista hatalomátvétel. „Egy nemzetáruló kormány akár az egész ország vesztéhez is vezethet. Azt is megtanulhattuk, hogy Magyarország és a magyar nemzet legértékesebb kincse a szuverenitás, mert csak így lehet megmaradni, csak így lehet független döntéseket hozni és csak így lehet kiszolgáltatottság nélkül békében élni” – mondta beszédében Illés Szabolcs.

"A múltra való emlékezés nem más, mint a jövő iránti elkötelezettség” – idézte II. János Pál pápa szavait az esemény utolsó szónoka, Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki arról beszélt, veszélyes világban élünk, melyben közel vagyunk egy újabb világméretű konfliktus kirobbanásához. Mégis Magyarország az egyelten, aki a békét nem fegyverek szállításával, harccal és szankciókkal, hanem béketárgyalásokkal szeretné megteremteni.

Az esemény koszorúzással ért véget.