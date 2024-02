A sárbogárdi ipari terület egy része, tudomásunk szerint a Jüllich Technology Zrt., pontosabban Jüllich József tulajdonában van. Így az a csarnok is, ahol egy dél-korei érdekeltségű cég, mint bérlő, a lecsomagolt, papírdobozokban tárol UN3480 Lítiumion akkumulátorokat. A városban aláírásgyűjtést is kezdeményeztek az ügyben, de a tisztánlátás érdekében, mi megkerestük a polgármestert!

Kezdjük az aláírások gyűjtésének kérdésével, mintha nyitott kapukat döngetnének ebben a dologban a szervezők?

Bár tudomásom szerint a választások csak később kezdődnek, de úgy tűnik már vannak akik megkezdték jobbról és főleg balról vagy ultra balról már egészen korán, ez tisztán látszik! Az aláírás gyűjtési kezdeményezés arra mindenképpen jó, hogy egyértelművé tette, – érthető okokból –, teljesen elutasító a lakosság a hulladékfeldolgozóval kapcsolatos témában. Szóval ez minden szempontból jó és hasznos kezdeményezés! Bármilyen hulladékfeldolgozással kapcsolatos munkafolyamat, telepengedély-köteles tevékenység. A telepengedélyt a jegyző tudja kiállítani. Sárbogárd városának és jegyzőjének esze ágában nincs hulladékfeldolgozásra vonatkozó engedélyt kiadni! De ha akarnánk sem tudnánk kiadni, hiszen ez a terület egy GKSZ tehát egy kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetben van a helyi építési szabályzat szerint. Így alkottuk meg, éppen azért, nehogy bárki, a környezetre terhelő tevékenységet tudjon itt folytatni! Szóval kijelenthető, itt biztosan nem tud senki hulladékkezelőt üzemeltetni! Hozzátartozik az igazsághoz, erre vonatkozó megkeresés vagy kérelem nem is érkezett az önkormányzathoz.

Közösségi oldalán természetesen jelezte, de sokakban felmerült a kérdés, miért „tűnt el” három napra a hétvégén?

Dolgoztunk! Ahogy már köztudott, január 23-án hulladék kereskedelmi engedélyt adtak ki a bérlő cégnek. Ebből kapott másolatot a kormányhivatal, a Katasztrófavédelem, a bérlő, illetve a kormányhivatal irattára. Mi nem tudtunk erről az engedélyről, hiszen senki nem tudhat akit ebbe nem vonnak bele, viszont felkerült a kormányhivatal oldalára, így én személy szerint február 20-án tudtam elolvasni. A bérlő részére kiadott engedély kapcsán a közigazgatási pert indítottunk. Kis számú, de jól felkészült csapattal dolgoztunk az ügyön, viszont a beadási határidő sürgető közelsége miatt kénytelenek voltunk „elvonulni” három napra, hogy csak erre az ügyre tudjunk figyelni, és időben elkészülhessünk a keresetlevéllel. Célunk, hogy hulladék kereskedelmi engedélye se legyen senkinek a területen. A keresetlevél tartalmáról per taktikai okokból nem adok tájékoztatást. A kormányhivatallal szemben indítjuk az eljárást, mivel ez egy közigazgatási per, és nincs más választásunk. De szeretném kihangsúlyozni, a kérelmező szándékát szeretnénk megváltoztatni, nem a kormányhivatallal van bajunk. A kormányhivatal határozatát támadtuk meg, miszerint az önkormányzat ügyfélként kapcsolódhatott volna be az ügybe!

Mire számít az önkormányzat a kormányhivatallal szembeni per kapcsán?

Azonnal, és újra szeretném hangsúlyozni, nekünk nem a kormányhivatallal van bajunk. Nem a kormányhivatalt akarjuk korlátozni, hanem a kérelmezőt. Ez egy közigazgatási per, ahol többféle lehetőség van. Szűk körben van arra lehetőség, hogy a keresetlevél olvasatában a hivatal változtasson az álláspontján, de jellemzően nem ez a szokásos eljárás. Várhatóan az ügy majd a bírság elé kerül, ahol van lehetőség arra hogy a határozatot megváltoztassák, vagy esetleg újra indítsák a kérelemmel kapcsolatos folyamatot, ahol azt kértük, hogy az önkormányzat is kerüljön be mint ügyfél. Illetve azonnali jogvédelmet kértünk, a hulladék kereskedelem kapcsán.

Tudta e az önkormányzat, hogy mit tárolnak a csarnokban és hogy a tulajdonos kinek és milyen céllal adta bérbe a helyiséget?

A tulajdonos képviselője korábban tájékoztatott arról, hogy tárgyal több olyan céggel, akik logisztikát, vagy raktárbázist szeretnének itt létrehozni, és abban maradtunk, ha lesznek konkrét dolgok, egyeztetünk tovább! Ez magán terült, az önkormányzat nem ellenőrizheti a magántulajdont, a boltok raktárában sem tudjuk pl. minden esetben, hogy pontosan mit tárolnak. De az információk megjelenése után, és az események hatására 20-án kedden, ellenőrzést tartottak a katasztrófavédelem szakemberei, bevonva a kormányhivatal munkatársait is. Végül az események hatására volt csak lehetőségem – a tulajdonos és a bérlő engedélyével – nekem is bejutni a raktárba. Volt lehetőségem továbbá azt is megkérdezni az ellenőrzést végző szakemberektől, hogy amit a raktárban láttunk, ledobozolva, fóliázva, rendben tárolva, az hulladék-e? A válaszuk egyértelműen az volt, hogy nem! Termékekről beszélünk, bontatlan csomagolásban, nem hulladékról! Az ellenőrzés alatt, azt is sikerült megtudnom az egyik szakembertől, hogy a termékek Komáromból vásárolt akkumulátorok, kereskedelmi céllal tárolva.

A beszélgetés végén a település vezetője még elmondta, bízik abban hogy mindenki számára egyértelmű és világos hogy az önkormányzat semmilyen módon nem szeretné, az áldozatos és nagyon komoly munka eredményeként megvalósított ipari területet – aminek a megtisztítása sem volt egyszerű feladat – hulladékfeldolgozóként üzemeltetni, és a lehetőségei szerint mindent meg fog tenni azért, hogy kezelje a jelenleg kialakult helyzetet is! Elmondta azt is hogy annak a jogi lehetőségét már rég megteremtette az önkormányzat, hogy belterületen senki ne tudjon hulladéklerakót vagy hulladék feldolgozót létesíteni. Most szeretnénk azt is elérni, akár peres úton is, hogy a hulladék kereskedelmet se lehessen folytatni.