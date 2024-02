Régi terve a településnek, hogy új egészségházat épít a lakosoknak, illetve egy épületbe integrálja a településen lévő 2 vegyes háziorvosi egészségügyi alapellátást és a 2 védőnői szolgálatot.

Ez a terv most megvalósulni látszik, ugyanis az előre elkészített tervekhez most társult egy közel 400 milliós pályázati forrás. Az egészségház a polgármesteri hivatal szomszédságában áll majd és a projekt keretében kialakítanak ott babakocsi tárolót és kerékpártámaszokat, de ezek mellett megújuló energiát is alkalmaznak és az épület működéséhez szükséges eszközbeszerzés is része a pályázatnak.

– A településen jelenleg több, elavult infrastrukturális állapotú, valamint az energetikai körülményeknek nem megfelelő épületekben működik az egészségügyi alapellátás. A meglévő épületek adottságai miatt egyik sem bővíthető. Működtetésük költsége külön-külön és együttesen nézve is magas, az épületek fenntartása nem rentábilis – fogalmazott Turi Balázs polgármester.

Hogy mikor lesz az első kapavágás, még nem lehet tudni, de a nagyközség önkormányzata úgy tervezi, hogy a projekt befejeződik 2026 februárjában.