Tóth István köszöntője után elmondta véleményét, vagy előadást tartott Fa Nándor, a világhírű hajós, a vármegye díszpolgára, Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián, Fejér vármegye közgyűlésének elnöke, Selmeczi-Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park (egy hónapja kinevezett) igazgatója, Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője, Szabó Krisztián, a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság igazgatója, Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere és Trájer Csaba lokálpatrióta jogász.

Fa Nándor, a vármegye díszpolgára, világhírű hajós ezer szállal kötődik a térséghez, ahol pályafutása is megkezdődött.

„Olyanok jöttek itt össze, akik tehetnek, illetve kutya kötelességük tenni a tóért. Én hatéves koromtól jártam ide, de most már a hetvenegyediket taposom. Eleinte csak fürdőzőként érkeztem, amikor szinte csak vízzel megszakított nádas volt itt, később épült ki jelenlegi formájára. Ma már két otthonom van, a Velencei-tó és az óceán. Az én filozófiám: amit a Jóisten vesz el, azt a Jóisten adja vissza, ez most világosan látszik, miközben mindenki mindenkivel tárgyalt és vitatkozott, de nem igazán történt semmi. Várjuk meg, amíg megjön a víz, és aztán vigyázzunk rá!”

Még a Balatonra vonatkozónál is jobb törvény kell

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felidézte azt az időszakot, amikor a legnagyobb volt a baj és sikerült egy még nagyobb katasztrófát megakadályozni azzal, hogy levegőztették a vizet. „Akkor is igaz volt, ami általában igaz a magyar emberre, hogy a bajban összefog.” A körzet képviselője beszélt a két elkészült kormányelőterjesztés (abban az időben összesen 40 milliárd forint költséget igénylő) részleteiről, amit bár később nem fogadtak el, de az abban szereplő állásfoglalások jó részét nincs okunk megkérdőjelezni. Ezek között van, hogy a meglévő vízügyi műtárgyak felújítását meg kell tervezni és el kell végezni. Bár sokak szerint aggályos a karsztvíz tóba való engedése, fontolóra lehet venni a csóri és a rákhegyi vízbázisról történő mesterséges vízpótlás megoldását, hiszen ez jelentősen növelné Székesfehérvár és a környék ivóvízellátási biztonságát is.

„A politikának irracionális olyan feladatot vennie a nyakába, ami nem dolga, hiszen ezért találták ki a természetvédelemmel, vízgazdálkodással foglalkozó szervezeteket, de azt tapasztaltuk, hogy ezek a szervezetek késlekednek, és eljött az 53 centis vízállás ideje. Tavaly 38 alkalommal tanácskoztunk arról, mit lehetne tenni, és ez nem volt értelmetlen. A Jóisten kegyelmén túl is sikerült a különböző intézkedésekkel növelni a tó vízszintjét. De nem azért jöttünk össze, hogy a múltat jobb fénytörésbe állítsuk, hanem azért, hogy ha tudunk, tegyünk, ne hagyjuk ki azt, amit megtehetnénk.”

Ezek után Tessely Zoltán – jócskán meghaladva az egy-egy hozzászólásra kiszabott időkeretet – pontokba szedve ismertetett néhány lehetséges és fontos intézkedést. „Legalább abban egyet kellene érteni, hol vannak a prioritások” – utalt a Csíkvarsai rét okozta problémákra. A pátkai és a zámolyi víztározók rendbetétele után el kell dönteni, hogy ismét halgazdálkodásra használjuk őket, vagy arra, amiért létrejöttek? – tette fel a kérdést, majd leszögezte, hogy be kell tartani a meglévő szabályokat.

„Az egész folyamat, ami 2021 óta zajlik, rávilágított, hogy nagyon sok a szabályozatlan terület. A legfontosabb üzenet 2024-re, hogy egységes szabályozási környezet jöjjön létre a Velencei-tónál, amely nem vetekszik, hanem jobb a Balaton-törvénynél!”

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 2014-ben „örökölte meg” a tavat és a vele járó problémákat, akkor lett a térség választókerületének része

Felülvizsgálatra szoruló vízjogi engedélyek

Molnár Krisztián, Fejér vármegye közgyűlésének elnöke a partfalrekonstrukció és más tóparti fejlesztések tényszerű eredményeit sorolta – ezekről korábban már nagyon részletesen írtunk. A projekt elkészült, jelenleg a garanciális javításokat végzik. Új vendégmóló-rendszer is épül a Pannónia Szíve program keretében, miután megújultak a kikötők, mosdók épültek. Ehhez kapcsolódóan 33 kilométernyi kerékpárút készült el a tó körül. A fejlesztések folytatódnak, például a Szúnyog-sziget kikötőjénél új parkolót létesítenek.

„De bármit is csinálunk, mindig előjön a vízszint ügye”, jegyezte meg az elnök, aki egyébként sukorói lakos. Beszélt a Pátka irányából érkező vízről, a tókörnyéki árokrendszerek összefogással történő kitisztításáról, amely becslések szerint mintegy 38 centivel segítette a Velencei- tavat. Beszámolt arról is, hogy minap engedélyt kapott a terv, azaz elhárult egy akadály a Pátkánál tervezett elkerülő csatorna kialakítása elől, azaz abban az ügyben tovább lehet lépni. Megjegyezte, akik a valóságtól eltérő véleményéket hangsúlyoznak, azok hatalmas károkat okoznak a tókörnyék turizmusának, a helyi vállalkozóknak. „Továbbra is dolgozni fogunk minden egyes centiméterért!”, zárta szavait.

A tanácskozáson bemutatkozott Selmeczi-Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park egy hónapja kinevezett vezetője, aki röviden közös gondolkodásra, kompromisszumkészségre, partnerségre kért minden résztvevőt a természetvédelmi érdekek érvényesítése ügyében.

Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője sokkal többet beszélt volna, mint amennyire ideje volt, felidézte a halpusztulás okozta rendkívüli károkat, a horgászat súlyos visszaesését: költségeik növekednek, miközben a bevételük a töredékére esett vissza, állami támogatással mégis elkezdték a haltelepítési programot. Hozzátette, a kiadott vízjogi engedélyeket felül kell vizsgálni és meg kell határozni, miként használjuk a tározókat.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere a lakosság véleményét is tolmácsolva támogatta, hogy szülessen törvény a Velencei-tóról. A szakmai ágazatok képviselőit arra kérte, hogy a jobb együttműködés és tájékoztatás érdekében látogassák a település közgyűléseit. Szabó Krisztián, a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság vezetője, miután bemutatta gazdaságát, annak patinás múltját és a nehézségeket, azt mondta: elfogadták, hogy megváltozott a klíma és mindent megtesznek azért, hogy alkalmazkodjanak.

A megbeszélés résztvevőinek egy része: középen (szemüvegben) Kardos Ádám, Pákozd polgármestere, a zárónyilatkozat aláíróinak egyike

Minden vizet a tóba, minden más érdek másodlagos!

A hangulat a tanácskozás végén forrósodott fel, amikor Tóth István polgármester nyomatékosította a gondot, amit az eredményezett, hogy a tó érdekében létesített tározók nem azt a feladatot látják el, amiért létesültek. „A víztározó nem azért épült, hogy egy csatornával kikerüljük, és nem azért, hogy halat neveljen”, jelentette ki, hozzátéve, „ha ez így megy tovább, kiszárítjuk a Velencei-tavat”. Leszögezte, „a tározók alapvető rendeltetése a Velencei-tó vízszintszabályozása, minden más érdek másodlagos, és alárendelt a tó vízszintszabályozásának”. A városvezető – miután emelt hangon arról beszélt, mennyi kárt okozott a tókörnyék településeinek és a MOHOSZ-nak az, hogy ezt a szabályt nem tartották, nem tartják be –, kijelentette, a vízhasználati engedélyeket sürgősen felül kell vizsgálni, és minden vizet a Velencei-tóba kell vezetni. Trájer Csaba lokálpatrióta jogász lényegében mindennek a jogi hátterét részletezte, a meglévő helyzetet, még a vízügyi gyakorlatot is törvénysértőnek, jogellenesnek nevezve.

A megbeszélés végén egy zárónyilatkozatot osztottak ki a jelenlévők között (ezt nálunk is elolvashatják), amit Gárdony, Velence, Pákozd és Sukoró polgármestere írt alá, és amely lényegében a Tóth István által képviselt – több résztvevő által áttörésként értékelt – véleményt fogalmazza meg, részletezi.

Tóth István gárdonyi polgármester hívta össze a tanácskozást. Mellette Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke és Selmeczi-Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója

