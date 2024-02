A fent leírtak persze csak az első, tekintélyparancsoló technikai paraméterei ennek a harcjárműnek, ami az egyik – ha nem a – legmodernebb tűzéségi eszköz ma és amelyet szombaton 18 óráig lehet megnézni a Pláza előtti téren egy Gidrán harcjárművel egyetemben. Ami a PzH további adatait illeti: 8 méter hosszú, lövegcsöve 155 milliméteres, azaz 52 kaliberű és akár 56 kilométerre is pontosan lő. - A technikának köszönhetően teljesen autonóm, vagyis képes saját maga kiszámolni a célzáshoz szükséges koordinátákat és az ágyúcső beállításait is – árulta el Lele Gergő hadnagy, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály szakaszparancsnoka.

A löveg 5 fős kezelőszemélyzetet igényel: harcjárművezető, parancsnok, irányzó, illetve eltérő feladatokkal, egyes és kettes kezelő. És ha már a modern felszereltséget fentebb kiemeltük, tegyük hozzá: a kezelőszemélyzet minden tagjának digitális kezelőfelület áll a rendelkezésére feladatai ellátásához. A lövegen kívül felderítők segítik a munkát, amihez ma már tűzeszközfelderítő lokátor is rendelkezésre áll. A tatai dandárnál ennek, a szintén magas szintű technológiával működtetett radarnak a kezelésére is várják az újonnan jelentkezőket. Sőt, tűzvezető katonákat is keresnek, akik az összekötő kapcsot jelentik a felderítők és a lövegek között. Ők nem mellesleg szintén egy modern harcjárművön, a Gidránon szolgálhatnak.

- Van egy komoly szimulátorközpontunk, amiben a kiképzés egy része folyik és ami teljesen ugyanúgy mozog és mindent pont úgy csinál, ahogy az a valóságban a PzH-n is történik, még a cső hátrasiklását is szimulálja. Megvan benne az önjáró löveg minden felszerelése, kezelőfelülete, a töltetek, a gránátok, amiket sűrített levegővel ki is lehet lőni – tudtuk meg a hadnagytól, aki hozzátette: modern közegben, kiemelt illetményért, jó környezetben és összetartó, fiatal társaságban dolgozhat az, aki most, február 12-ig jelentkezik katonának Tatára.