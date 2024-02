A magyar színházi élet egyik kiemelkedő alakja volt. A székesfehérvári Vörösmarty Színházat 2003-tól 2008-ig vezetve számos sikeres produkciót állított színpadra. Szakmai hozzáértését a „Pro Theatro” díjjal is elismerték.

Szurdi Miklós neve nem csak Erdőkertesen, hanem országszerte ismerős. Rendezései, melyek a klasszikus Shakespeare daraboktól a modern musicalekig terjedtek, mindig friss szellemiséget hoztak a magyar színházi életbe. Mint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere írta:

„Szurdi Miklós rendezőként és intézményvezetőként is beírta magát városunk színháztörténetébe, rendezései Shakespeare klasszikusaitól a modern musicalekig hoztak szellemi és lelki feltöltődést a közönségnek. Nevét és munkásságát természetesen nem csak a fehérvári, de az országos publikum is jól ismerte, hiszen a világot jelentő deszkák mellett a képernyőkön át is alkotott.”