Minden évben megemlékeznek Csoóri Sándor születésnapjáról a településen, melynek művelődési házában emlékfalat is kialakítottak. Ott látható a költő arcképét ábrázoló relief, melyből összesen két példány készült. Az egyik a pápai református gimnáziumban van, a másik pedig Zámolyon, a költő szülőfalujában. Ez az a hely, ahova minden évben elhelyezik a koszorúkat.

–Két díszpolgárunk van és mindkettő Kossuth-díjas költő. Az egyik Csoóri Sándor, a másik Csanádi Imre, és nem csak hogy sokat jelentenek nekünk, de évről-évre egyre többet, mert egyre inkább nyitunk feléjük. Csanádi Imréről elneveztük a református általános iskolát, Csoóri Sándor nevét pedig az egyetlen róla elnevezhető és hozzá leginkább kapcsolódó dolog a művelődési ház kapta, melyben valaha előadóként és nézőként is megjelent. Csoóri Sándorral és családjával is kiváló kapcsolatot alakítottunk ki, és mióta elment, feleségével és gyermekivel is egyre inkább elmélyítjük a már barátinak mondható kapcsolatot–mondta Sallai Mihály, Zámoly község polgármestere, aki hozzátette, hogy nagyon sajnálja, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb értéke van a kikapcsolódásnak, a közösségi médiának, a kulturális élményekkel szemben. Mint mondotta:

–Ez a helyzet rávilágít arra az oldalra, hogy azok, akik ragaszkodnak a régi értékekhez, a közösséghez, a közösségi találkozásokhoz, kapcsolódási pontokhoz, azok feljebb emelik ezek értékét. Ha a mi virágaink és leveleink ki akarnak nyílni, ahhoz nekünk gyökerekkel kell rendelkezni, márpedig nekünk éppúgy a gyökerünk Csoóri Sándor, Csanádi Imre, Lukács László, ahogy a nagyapánk a dédapánk, amit mi nem felejthetünk el–fogalmazott a polgármester.